»Debel«!? Srbi se sprašujejo, če je to razlog, da je Dončić popolnoma razbil Jokića (VIDEO)

Luk Dončić je na srečanju z Denverjem pokazal, da potrebuje le malo časa, da se vklopi v sistem trenerja JJ Redicka. Tako je dosegel 32 točk, imel pa še deset skokov, sedem podaj in celo štiri ukradene žoge, tako da je Nikola Jokić ostal brez možnosti za zmago. So krivi navijači, se ob tem sprašujejo srbski mediji.

Skandilrali, da je »debel«

Na posnetkih z družbenih omrežij je bilo mogoče videti, da so navijači Denverja med tekmo provocirali Luko Dončića s skandiranjem, da je »debel«. To je bilo slišati večkrat, ko je Luka Dončić dosegal točke, predvsem pa v enem izmed »svojih« prodorov, ko je zdržal vse napade nasprotnikov in z eno roko žogo pospravil v koš.