Srbe boli, ko se čudijo Slovencem

Številni tuji mediji so navdušeno poročali o sijajnih Slovencih, ki vračajo romantiko v košarko. Proti Nemčiji so ponovno pokazali, da je reprezentanca veliko več kot Luka Dončić in drugi. Če bi ostali brez kolajne, bi bila to čudež in škoda, se strinjajo. »Dončićevi Slovenci nepremagljivi za Nemčijo,« je članek naslovil Frankfurter Allgemeine Zeitung. »Če vas zanima, zakaj Dončić ni izgubil tekme s Slovenijo, ne smete gledati le akcij, v katerih sodeluje, temveč tudi tiste, v katerih ne. Ko je Žiga Dimec ujel žogo, dosegel koš in izsilil osebno napako, je nekdo prvi skočil s klopi in se zadnji usedel: Luka Dončić,« je dobro opazil časnikov poročevalec iz Tokia Christopher Meltzer in spomnil, da je Dončić pred štirimi leti evropski naslov osvojil z Goranom Dragićem, zdaj pa ob njem blesti njegov brat Zoran. »Luka je najboljši 22-letni košarkar v zgodovini košarke,« je še zapisal novinar in spomnil, da je bil eden od Dončićevih mentorjev tudi Dirk Nowitzki. Rumeni Bild je v naslovu zapisal Naši košarkarji krvaveli proti Slovencem in objavil sliko krvavečega Maoda Loja, ne pa tudi Jake Blažiča. Dodal je izjavo Moritza Wagnerja iz Orlando Magic. »Izgubili smo za 24 točk, čeprav smo dali od sebe vse. Ne morem povedati več. Besen sem, to ni bilo moje pivo. Kako ustaviti nekoga, ki ga ni mogoče ustaviti?« je bil slikovit Wagner, ki je po mnenju avtorja dobil premalo minut, vsega 10. Dallasov lastnik po slovensko Seveda tudi prek luže, kjer se Dončiću obeta astronomska nova pogodba, slovenska predstava kljub zmagi ZDA ni minila neopažena. »In svetovna dominacija Luke Dončića se nadaljuje,« je zapisalo njegovo moštvo Dallas Mavericks in poudarilo, da Slovenija v 17 tekmah, na katerih je igral Dončić, ni izgubila. Ob tem je povzelo izjavo selektorja Aleksandra Sekulića, češ da se Luka ni prišel v Tokio važit, temveč pomagat ekipi: »Zabava se, mi pa poskušamo izkoristiti njegove čarovnije.« Dallasov lastnik Mark Cuban je pokazal, da se je med obiskom v Sloveniji naučil nekaj jezika, in na twitterju zapisal: »Neverjetno!!!« Agencija Associated Press je v poročilu, ki so ga povzeli vodilni ameriški mediji, poudarila, da je Dončić vse bližje prvemu trojnemu dvojčku na OI po LeBronu Jamesu iz leta 2012. »Slovenija je prvič na OI, a ima veliko višje cilje kot zgolj sodelovati, zdaj ima dve možnosti za kolajno,« je dodal avtor Brian Mahoney. »Slovenci še naprej živijo sanje,« je zapisal srbski Sportski žurnal. »Glede na to, kako letos igrajo Dončić in tovariši, bi bila prava škoda in čudež, če ne bi osvojili kolajne. Nemci so bili brez možnosti.« Še bolj slikovit je bil tabloidni Blic.



»Slovenci živijo sanje in to na turnirju, ki nas najbolj boli.« Nemčija je na poti na OI izločila Hrvaško. »Tako preprosto, tako harmonično, tako brez stresa,« so zmago Slovenije pokomentirale tamkajšnje Sportske novosti in dodale, da je pravzaprav vseeno, ali bi bila tekmica v polfinalu Francija ali Italija. Portal 24sata se navdušuje nad Dončićem, ki ves turnir nosi na krilih svojo ekipo. »Na začetku je dal 48 točk Argentini, zdaj se je podredil kolektivu, skakal in podajal, bodril soigralce.« Tudi konkurenčni Index ve, kako zbirati klike. Izpostavil je zdaj že ponarodeli Dončićev čivk, ki je v štirih urah dobil pol milijona všečkov: »Država z dvema milijonoma ljudi je med štirimi najboljšimi reprezentancami na svetu. Kakšen občutek! Mi, Slovenci!« Peter Zalokar

