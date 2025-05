Sramota, ki še vedno razburja po odstranitvi Daneua: oglasil se je športni direktor tekmovanja

Vodstvo košarkarske lige Aba se je odzvalo na dogajanje na tekmi v Ljubljani, ko so sodniki zaradi komentarjev ob igrišču iz dvorane Tivoli izgnali slovensko košarkarsko legendo, 87-letnega Iva Daneva. V zapisu, ki ga je pridobila STA, je športni direktor tekmovanja Milija Vojinović zapisal, da mu je žal, da je prišlo do neljubega dogodka.

»V prvi vrsti želim poudariti, da mi je izjemno žal, da je prišlo do tega neljubega dogodka. Kljub temu, da je sodnik ravnal v skladu s svojimi pooblastili, v popolnosti razumem ogorčenje in reakcije, do katerih je prišlo v javnosti. Zavedamo se, da gre za človeka, ki je veliko dal slovenski in svetovni košarki in ki je na naše veliko zadovoljstvo pogost gost na tekmah lige Aba,« je uvodoma navedel Milija Vojinović.

»V Tivoliju smo bili priče izjemnemu vzdušju, polnim tribunam in velikemu številu košarkarskih legend. Ponavljam, da je šlo za pravi praznik košarke in izjemno mi je žal zaradi vsega, kar se je zgodilo v povezavi z legendarnim Ivom Danevom. Hkrati upam, da ta osamljeni primer ne bo zasenčil spektakla, ki smo ga doživeli. Verjamem, da se bomo iz vsega, kar se je zgodilo, naučili nekaj pomembnega in nadaljevali gradnjo pozitivnega, a tudi dostojanstvenega športnega okolja,« je za Slovensko tiskovno agencijo zapisal športni direktor lige Aba.

Kaj se je dogajalo?

Ivo Daneu je moral v drugem polčasu sinočnje druge tekme finala lige Aba 2 med Ilirijo in Bosno zapustiti dvorano, češ da je neprimerno komuniciral z enim od sodnikov. Kot je medijem po tekmi dejal Daneu, je sam sodniku zgolj pokazal, da so bili koraki, njegov kolega, ki je sedel zraven, pa je sodniku zabrusil, da je lopov.

Sodniki so prekinili tekmo in zahtevali, da sta oba ob negodovanju občinstva zapustila takoimenovane sedeže za pomembneže tik ob igrišču.

Poteza sodniške trojke Uroš Nikolić, Uroš Obrknežević in Marko Mustapić je sprožila ostre odzive tako v Sloveniji kot drugod po regiji.

Hude kritike

Med tistimi, ki so kritizirali odločitev sodnikov, je bil tudi legendarni košarkarski trener Bogdan Tanjević, ki je bil z Bosno evropski prvak. »To je več kot sramota. Ivo Daneu ima 87 let, je legenda in zelo kulturen človek. Ti mladi sodniki namesto, da bi bili počaščeni, da je velikan, kot je Ivo, prisoten na tekmi lige Aba 2, kažejo, koliko so mlade generacije daleč od nas, ki smo bili mladi davno nekoč,« je besede Tanjevića povzela spletna stran košarka.ba.

»Če bi bil na njegovem mestu, bi prekinil tekmo in zaklenil dvorano. Rekel bi - jaz sem to legendarno halo naredil,« je bil ogorčen Tanjević.

Luka Dončić, ki si je tekmo ogledal prav tako iz prve vrste, je Daneva na družbenih omrežjih označil za najkoristnejšega igralca, ostra pa sta bila med drugimi tudi Peter Vilfan in Hrvat Aco Petrović.

Vsi pričakujejo, da se bodo odgovorni za to potezo javno opravičili.

»Nikoli si nisem mislil, da se lahko zgodi kaj takega. Razočaran sem, ker so pomembneži ob parketu tako mirno spremljali njegov odhod. Nikomur ni prišlo na misel, da bi v znak protesta tudi sam odšel iz dvorane. To je sramota številka dve na tekmi,« je za Sportal povedal Vilfan.