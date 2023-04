Srake drvijo v ligo prvakov

Aleksander Čeferin je kot advokat meritokracije na Uefinem kongresu v Lizboni izrazil skrb, ker finančni skladi vse pogosteje prevzemajo klube, ki tako izgubljajo stik z lokalno skupnostjo. Toda navijači Newcastle Uniteda se prav nič ne obremenjujejo, ker je jeseni 2021 klub kupil konzorcij na čelu s Public Investment Fund iz Savdske Arabije, s čimer je uradno postal najbogatejši klub na svetu.

Z denarjem ne moreš kupiti vsega, res pa je tudi, da je denar sveta vladar. Tako je Newcastle, ki je še v sezoni 2016/17 igral v championshipu (2. liga), nakar v premier league ni bil višje od 11. mesta, z vložkom v poletne okrepitve naredil kvantni preskok. Po štirih zaporednih zmagah se je zasidral na tretjem mestu in se mu obeta, da bo prvič po sezoni 2002/03 nastopil v ligi prvakov. Takrat je bil trener pokojni sir Bobby Robson in kapetan Alan Shearer.

Klub iz severa Anglije je bil ustanovljen leta 1892. St. James' Park (52.305 sedežev) je kulten stadion in srake, kakršen je vzdevek nogometašev v črno-belih progastih dresih, imajo eno najbolj zvestih navijaških baz v Angliji. Člane Toon Army prav nič ni skrbelo, ker je klub prišel v roke mogotcev iz Savdske Arabije, kjer teptajo človekove pravice. Pravzaprav so sovražili razvajenega poslovneža Mika Ashleyja, pod katerim je klub med letoma 2007 in 2021 stagniral. Želeli so zmage in vrnitev na pota stare slave.

Newcastle letos ne ogroža Arsenala in Manchester Cityja, vendar utegne v naslednjih letih še odločneje napasti vrh, še posebej, če bo predsednik Jasir Al Rumajan še bolj razprl mošnjo brez dna. PIF, v katerem ima glavno besedo kronani princ Mohamed bin Salman, je namreč težak 350 milijard evrov. Blizu mu je samo Qatar Investment Authority, ki ima v lasti PSG, z 240 milijardami, na tretjem mestu je Šejk Mansur iz Manchester Cityja z »zgolj« 18 milijardami.

Newcastle se sicer (še) ne obnaša megalomansko. Od prevzema 7. oktobra 2021 je za nove igralce porabil 270 milijonov evrov, kar je polovico manj od Chelseaja, ki životari na sredini lestvice. Prvi nakup je bil angleški reprezentant Kieran Trippier, najdražji Šved Alexander Isak, ki je prišel za 80 milijonov evrov.

Jeza je pomembno čustvo

Zato gre veliko zaslug za uspešno sezono pripisati trenerju. Eddie Howe, ki je ob prevzemu nasledil Steva Bruca, je deloholik in perfekcionist, njegove metode so za marsikoga sporne. Vedno deluje na robu incidenta in tudi njegovi igralci so kot stekli psi. Ko so nazadnje zabili pet golov West Hamu, se niso objemali ali plesali, temveč kričali kot psihopati.

»Jeza je pomembno čustvo v nogometu, če le ne preide v izgubo nadzora. Kot trener jo potrebuješ, drugače od igralcev ne moreš dobiti, kar želiš. Fantje so sprejeli mojo filozofijo. Zdaj, ko so videli, da lahko premagajo vsakogar, so postali še bolj požrešni,« je moštveni duh okrepil 45-letni Howe, ki bo jutri pri Brentfordu želel vpisati peto zaporedno zmago in poslati sporočilo v Nyon: »Srake so nazaj!«