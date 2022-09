Športna čustva TV-gledalcev pomirjena

Vlada je z objavo sklepa v Uradnem listu RS poskrbela, da se v prihodnje gledalci televizije ne bodo zgražali, ker so najpomembnejše tekme slovenskih športnikov v reprezentančnih dresih za njih nedosegljive na komercialnih športnih kanalih zaradi slabega dosega.

Odslej morajo televizijske hiše zagotoviti 75-odstotno pokritost pri prenosih pomembnejših športnih dogodkov, ki izpolnjujejo merila iz drugega odstavka 34.a člena zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Televizijske strasti športnih navdušencev so se sicer zadnji mesec umirile, saj so lahko svetovno prvenstvo v odbojki in eurobasket spremljali na kanalih hiše Pro Plus (POP TV in Kanal A), ki pokrivata skoraj vso državo.

»Ne pričakujem drastičnih sprememb pri spremljanju športnih dogodkov nacionalnega pomena, saj je za večino teh nosilka pravic RTV Slovenija. Je pa zdaj jasno, da bosta morala United Group s programi Sportkluba ali pa Arena Sport poskrbeti za 75-odstotno pokritost, če bosta imela pravice za športne dogodke z omenjenega seznama. Zanimivo bo videti, kdo bo ob Sportklubu prenašal novembrski tekmi košarkarske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo,« pravi Tomaž Ambrožič, strokovnjak za športni marketing in trženje. Verjetno lahko pričakujemo, da bodo televizijske hiše z manjšim dosegom od zahtevanega po novem drugače pristopale k nakupu »ekskluzivnih« pravic športnih dogodkov nacionalnega pomena za območje Slovenije.

»Postavlja se namreč tudi vprašanje, do kakšnega minimalnega oziroma maksimalnega zneska je za prodajo sublicence upravičen nosilec TV-pravic, ki sam nima zadostne pokritosti. Tega zakon ne določa. Lahko se zgodi, da za posamezni dogodek ne bosta pokazala interesa ne Pro Plus ne RTV Slovenija, in se bodo znašli v nehvaležnem položaju. Sicer se Sportklub lahko rešuje s sodelovanjem s Šport TV, s katerim je povezan, ta pa ima zadostno pokritost,« opozarja Ambrožič.

Magnet tudi za sponzorje

Ob tem ni odveč poudariti, da si v panožnih zvezah želijo, da tekme prenašata (tudi) nacionalna televizija ali največja komercialna TV-hiša, ki imata močan informativni in spremljevalni program ter s tem omogočata izdatno promocijo športnih dogodkov, vse to pa še močneje privlači sponzorje. V Združenju slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, v katerem so Telekom Slovenije, T2 in A1 Slovenija, pozdravljajo objavo seznama dogodkov posebnega pomena.

»Spoštovanje zakonodaje na tem področju bo v korist tako slovenskim športnikom in športnicam kot navijačem, z boljšo gledanostjo in dostopnostjo pomembnih športnih dogodkov pa bo omogočen tudi nadaljnji razvoj slovenskega športa,« so prepričani operaterji, ki skupaj zagotavljajo TV-signal več kot 58 odstotkom slovenskih gospodinjstev.

tv prenosi

»Nakup ekskluzivnih pravic za pomembnejše športne dogodke ne sme biti razlog za to, da bi bili operaterji zaradi tega obvezani plačevati za distribucijo TV-programov, ki poleg pomembnejših športnih dogodkov v večini ponujajo tudi druge, komercialno manj zanimive vsebine,« še sporočajo.