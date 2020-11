Šport v šoku: umrl je legendarni Maradona

Slavna Božja roka

Odzivi

Svet športa je v šoku. Poslovil se je eden najboljših nogometašev vseh časov. V 61. letu starosti je umrl nekdanji argentinski nogometaš, je sporočil njegov tiskovni predstavnik.Tiskovne agencije so sprva poročale, da je Maradona, ki je doživel srčni napad, v kritičnem stanju, kar je prinašalo še kanček upanja, da bo sloviti Argentinec morda vseeno preživel. A je sledil šok, ki je pustil v veliki žalosti množice južnoameriških navijačev in ljubiteljev nogometa po vsem svetu.Maradona je bil v začetku meseca operiran na možganih zaradi krvnega strdka, 11. novembra je bil odpuščen iz bolnišnice, kjer je ostal dlje, kot so pričakovali, saj so se pojavile težave zaradi abstinenčne krize.Maradono so v javnosti nazadnje videli na svoj rojstni dan, 30. oktobra, ki ga je preživel delovno, a ni bil v najboljšem zdravstvenem stanju.Pred prvo tekmo Gimnasie po koronskem premoru je sicer na kratko prišel na stadion, tam je celo sprejel čestitke in darila. Da ni v najboljšem stanju pa je bilo jasno, ko sta ga med hojo podpirala dva spremljevalca. Sledil je rutinski pregled zaradi izčrpanosti, a so mu odkrili strdek v možganih. Operativni poseg, ki ga je opravil njegov osebni zdravnik, je uspel in Maradono so poslali v domačo oskrbo, pod zdravniškim nadzorom.Svetovno slavo in kultni status pa je v srcih ljubiteljev nogometa doma v Argentini in po svetu dobil s svojimi dejanji in igrami na svetovnem prvenstvu v Mehiki leta 1986, ko je z roko dosegel gol proti Angliji. V medijih je tako Maradonina roka dobila vzdevek kar Božja roka. Gre za besedno zvezo, ki jo je uporabil sam legendarni nogometaš. Na tem zaključnem turnirju so Argentinci osvojili naslov svetovnih prvakov, v velikem finalu so premagali Nemce s 3:2.Nekdanji argentinski reprezentant in svetovni prvak je bil sicer nazadnje trener argentinskega kluba z imenom Gimnasia de La Plata. Maradona je v svoji bogati nogometni karieri igral za Argentinos Juniors, Boco Juniors, Barcelono, Napoli, Sevillo ter Newell's Old Boys.Kot trener je delal v Mehiki, Združenih arabskih emiratih in rodni Argentini. Med letoma 2008 in 2010 je bil tudi selektor argentinske reprezentance.Ob tej žalostni novici so se mnogi že odzvali na družabnih omrežjih. Med drugimi tudi L, ki je zapisal naj počiva v miru.je zapisal, da je žalosten ob tej novici. Dodal je, da je bila zaradi njega številka 10 zanj magična. »Nogomet je izgubil enega izmed največjih. Pogrešali te bomo in vedno se te bomo spominjali.«Družini so izrekli sožalje tudi v klubu Barcelona.Pri Manchesterju so zapisali, da se je poslovil eden največjih.je zapisal, da je prvi nogometni dres, ki ga je imel bil ravno Maradonin dres in da je on tisti, zaradi katerega je vzljubil nogomet.se mu je posvetil tako.