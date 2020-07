Šporarju gol za tolažbo ob porazu v derbiju

6

golov je od novega leta zabil Andraž Šporar za Sporting.

Rožmanu »le« tretje mesto

LJUBLJANA • Nogometna srenja na Slovenskem že več dni razpreda o silno zanimivih zadnjih tednih domačega prvenstva in zgodovinskem prvem naslovu državnih prvakov za nogometaše Celja. Zanimiv pa je tudi pogled na mednarodni zemljevid, kjer je bil konec tedna med našimi reprezentanti v središču pozornosti 26-letni napadalecLjubljančan je prvič doslej na igrišču doživel mestni derbi Lizbone med Benfico in Sportingom, ki že dolgo ohranja sloves enega najbolj vročih na evropskih stadionih. Tokrat resda tistega prepoznavnega ozračja zaradi ukrepov proti koronavirusu ni bilo, bilo pa je zanimivo na igrišču, kjer je domača Benfica z 2:1 zmagala nad Šporarjevim Sportingom. »A tokrat si poraza dejansko nismo zaslužili. Ves čas smo bili vsaj enakovredni, na koncu pa prejeli čuden gol,« je slovenski napadalec po koncu ocenil pred kamero portugalske športne televizijske hiše. Zabil je edini gol za zeleno-bele, in sicer za izenačenje na 1:1, Lizbona pa danes po sobotnem večernem derbiju razpreda o golu odločitve za zmago Benfice, saj tudi VAR ni prinesel jasnega odgovora, četudi se ob pregledu posnetka zdi, da je šlo dejansko za prepovedani položaj.A kakor koli: Sporting bi v primeru remija prehitel Brago, osvojil tretje mesto za prvouvrščenima Portom in Benfico ter si zagotovil nastop v skupinskem delu evropske lige. Tako pa mora v kvalifikacije, pred Šporarjem bo tako nov izziv. Sezono je sicer naš as začel v Bratislavi pri največjem športnem klubu v državi, za Slovan v jesenskem delu zabil ducat prvenstvenih golov in ob tem dosežku je tudi zdaj ostal zapisan na Slovaškem kot najučinkovitejši nogometaš sezone. Od zadnjega januarskega tedna je začel igrati za enega od portugalskih nogometnih velikanov, zbral 16 nastopov, s šestimi doseženimi goli ni uresničil svoje želje, da bi za uvod v tej državi do konca sezone zadel 10-krat, vseeno pa v Lizboni večinoma pozitivno ocenjujejo njegov dosedanji učinek na igrišču. Tudi na tem zadnjem derbiju. »Prav nad Šporarjem je bilo storjenih največ prekrškov, garal je pogosto tudi na sredini,« so ocenili v lizbonskem športnem dnevniku Record in za najboljšega igralca mestnega dvoboja razglasili, švicarskega reprezentanta bošnjaških korenin. Zanimivo: omenjeni Slovan iz Bratislave je tudi po Šporarjevem odhodu ostal močno slovenski: še naprej je tam branilec, v napadu sta pomladi za slovaške prvake zabijala goleinNa sobotni večer je zastor padel tudi nad hrvaškim prvenstvom.se je s soigralci pri zagrebškem Dinamu veselil že 21. klubskega naslova prvakov v samostojni državi, skupno v zgodovini 25., slovenski strokovnjakpa je z Rijeko osvojil tretje mesto, resda ostal brez kvalifikacij za prestižno ligo prvakov, v katerih bo ob Dinamu igral še drugi zagrebški klub Lokomotiva, a po sklepni zmagi z Istro ni bil videti slabe volje. »Zdaj bi bilo lepo le še, če bi osvojili pokal, hudo mi pa je, ker na finalni tekmi v Šibeniku ne bo gledalcev.« Omenjeno sklepno dejanje sezone bo za Rožmana v soboto, 1. avgusta, nato bodo pred njim kvalifikacije za evropsko ligo., ki je branil na prav vseh tekmah španskega prvenstva za Atletico, so navijači tega madridskega kluba izbrali za najboljšega nogometaša sezone, domala redno sta bila v udarni enajsterici tudi, na Madžarskem prvak s Ferencvarosem, inna Nizozemskem, zdaj že igralec Wahde iz Abu Dhabija. Udarni slovenski adut v Italijizaradi lažje poškodbe na zadnjih tekmah za Atalanto ni igral, trenerhrani njegovo energijo za 12. avgust in veliko tekmo za moštvo iz Bergama proti Paris Saint Germainu v ligi prvakov.