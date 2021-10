Spopad slovenskih norcev

Čeprav tokrat ne bomo priča romanju slovenskih navijačev, bo najnovejši košarkarski obračun Gorana Dragića in Luke Dončića paša za oči. V nedeljo ob 1.30 se bosta nekdanja reprezentančna soigralca prvič pomerila v Torontu, kamor je Dragić odšel po šestih letih v Miamiju. Tam je v zadnjih letih vzniknilo slovensko romarsko središče, a tudi v Torontu je oba Slovenca že podpiralo lepo število rojakov. Dragić zdaj nosi dres edine kanadske ekipe v ligi NBA, le 24 ur po gostovanju v Bostonu ga čaka druga tekma pred novimi navijači.

»Slabše ne bi mogli igrati, le še bolje bo,« je po uvodnem porazu z Washingtonom dejal Dragić, ki se je podal v svojo že 16. sezono v ligi NBA. O Dončiću je povedal, da gre za naravni talent, kakršnih ni veliko. »Poznam ga od 5. leta, igral sem z njegovim očetom, ki je bil moj mentor,« se je spominjal 35-letnik, ki pozna tudi bolj divjo plat mladega asa. »Vsi na Balkanu smo malce bojeviti, včasih pa, ko ne igramo dobro, malce ponorimo. A to je nekaj običajnega. Ali nori tudi on? O, ja! Verjemite mi! Dobro ga poznam …« je bil navihan Dragić.

Za Dončićem je slab uvod v sezono, Atlanta s Traejem Youngom je v četrtek premagala njegov Dallas. Na semaforju je bilo ob koncu tekme 113:87, domači so v zadnji četrtini povedli tudi že za 30 točk. »Zadevali so, mi pa ne. Igrali so tudi izvrstno v obrambi, mi v obrambi nismo bili na svoji ravni. To je to,« je po porazu povedal 22-letni Ljubljančan. Njegovih 18 točk, 11 skokov in 7 podaj (met 6:17) je Dallas nad gladino držalo le v prvem polčasu.