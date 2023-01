Spopad generacij za številko 1: Đoković proti Cicipasu

Lani v tem času je Novak Đoković kot mučenik spremljal finale OP Avstralije iz svojega doma v Beogradu, potem ko so ga izgnali iz države, ker je prišel necepljen zoper covid-19. Pred tem je pet dni preživel zaprt v azilnem domu. Videl je, kako je Rafael Nadal vzel njegovo lovoriko in osvojil 21. naslov za grand slam. Đoković je ostal pri 20. Jutri bo imel Srb priložnost ujeti Španca pri 22 in izenačiti tekmo za naziv GOAT, najboljšega vseh časov. Finalni dvoboj (jutri ob 9.30) bo spopad generacij, 35-letni Đoković proti 24-letnemu Stefanosu Cicipasu. Kdor bo zmagal, bo zavzel prvo mesto na lestvici ATP.

Đoković je v polfinalu odpihnil Američana Tommyja Paula s 7:5, 6:1 in 6:2 in pokazal, zakaj je kralj Melbourna z devetimi trofejami. Njegov oče Srđan, ki se je znašel pod plazom kritik, ker se je po četrtfinalni zmagi Novaka družil s proruskimi skrajneži, se je odločil polfinale spremljati po televiziji v hotelu, ker ni želel biti moteč dejavnik. »Tukaj navijam samo za sina. Preživeli smo vojno in vemo, kako dragocen je mir,« je dejal v zagovor.

Novak Đoković se res ne pusti motiti. Ob t. i. comebacku na OP Avstralije je oddal vsega en niz, v drugem krogu Enzu Couacaudu, toda v finalu se mu obeta težje delo. Cicipas je zlomil odpor Karena Hačanova in bo v svojem prvem finalu na »domačem turnirju«, kot se je izrazil zaradi bučne podpore v Melbournu, imel še dodaten motiv. Če premaga Đokovića in osvoji svoj prvi turnir za grand slam, bo prvič postal številka 1 ... »Kot fantič sem sanjal, da bom nekega dne igral na Rod Laver Areni proti najboljšim igralcem na svetu. Počutim se blagoslovljenega, da sem tukaj in da lahko igram tenis na tej ravni. Dolga leta sem se trudil postaviti grški tenis na zemljevid,« je od ponosa žarel Atenec.

Melbourne mu je pisan na kožo, tam je leta 2019 stopil na sceno, ko je v osmini finala izločil branilca naslova Rogerja Federerja. Od takrat je trikrat nastopil v polfinalu, tokrat je prvič stopil skozi velika vrata. V doslej edinem finalu, na OP Francije 2021, je izgubil prav proti Đokoviću v epskem štiriurnem dvoboju, v katerem je vodil z 2:0. »Ne bi mogel biti bolje pripravljen na ta trenutek,« je poln samozavesti Cicipas, ki uživa veliko podporo avstralskih Grkov.

Izkušnje proti mladosti

Đokovića žene tudi srbski inat zaradi vsega, kar je pretrpel lani. Toda tega ne obeša na veliki zvon, ohranja dostojanstvo in predvsem zbranost. Petintridesetletni Srb je nepostavljenega Američana izločil v dveh urah in 20 minutah. Nazadnje je bil številka 1 lanskega junija. »Hvaležen sem, da imam v nogah še dovolj goriva, da lahko igram tenis na takšni ravni na enem največjih igrišč na svetu,« je po zmagi povedal Nole, ki se je večkrat prijel za stegno, vendar ga bolečina očitno ni ovirala. Letos je dobil vseh 11 dvobojev in se je prebil v svoj 33. finale za veliki slam. Kaže, da mu pritisk ne pride več do živega. »Vem, kaj se od mene pričakuje, v tem položaju sem bil že tolikokrat v karieri. Izkušnje seveda pomagajo,« je dodal Đoković.

Danes bodo oči uprte v dekleta, ob 9.30 bosta v finalu loparja prekrižali peta nosilka, 23-letna Belorusinja Arina Sabalenka, in 22. postavljena Jelena Ribakina iz Kazahstana, zmagovalka lanskega Wimbledona. Za 24-letno Sabalenkovo je to prvi finale za veliki slam.