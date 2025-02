Spomin zlate ribice je vrlina napadalcev

Štajersko–ljubljanski obračuni so lahko vroči, tudi ko jih nogometaši Olimpije spremljajo v prestolnici pred televizijskimi zasloni. Maribor in Bravo sta v Ljudskem vrtu uprizorila pravo reklamo za slovenski nogomet, po kopici priložnosti in petih zadetkih so tri točke odšle v Ljubljano, Šiškarje od vijoličnih na drugem mestu zdaj loči le še razlika v zadetkih.

»Tokrat bi potrebovali več kot dva zadetka, da bi lahko zmagali,« je bila realna prva ocena starejšega od bratov Repas Jana, ki se je skupaj z Žigom vpisal na seznam strelcev, a vseeno slabe volje zapuščal Ljudski vrt. V tekmi preobratov je Bravo po petih minutah povedel, se do polčasa znašel v zaostanku, v drugem pa tekmo spet zasukal v svoj prid kljub zapravljeni enajstmetrovki. V pravega junaka se je iz tragičnega v 80. minuti znova prelevil Matej Poplatnik, glavno orožje Brava ob brezhibnem vstopu v spomladanski del prvenstva.

Burja odpihnila tekmo v Ajdovščini Izidi 21. kroga 1. SNL: Maribor – Bravo 2:3 (2800 gledalcev; Žiga Repas 31., Jan Repas 39.; Gašper Jovan 5., 59., Matej Poplatnik 80./11-m), Primorje – Koper (preloženo), Mura – Celje 0:0 (1490 gledalcev), Olimpija – Nafta 3:0 (Antonio Marin 21./11-m, Ivan Durdov 52., Raul Florucz 77.; rdeči karton, drugi rumeni: Milan Klausz, Nafta, 83.), Kalcer Radomlje – Domžale (danes, 17.30); vrstni red strelcev: 10 – Raul Florucz (Olimpija), 7 – Dario Vizinger (Mura), Semir Smajlagić (Primorje), Deni Jurić (Koper), Amadej Maroša (Mura), Milan Tučić (Bravo), Armandas Kučys (Celje); pari prihodnjega kroga: Nafta – Primorje (petek, 21. februarja, 17.30), Bravo – Koper (sobota, 22. februarja, 13.00), Maribor – Mura (sobota, 22. februarja, 15.00), Domžale – Olimpija (nedelja, 23. februarja, 15.00), Celje – Kalcer Radomlje (nedelja, 23. februarja, 17.30).

Sobotni dvoboj v Mariboru bo v lepem spominu ohranil levi bočni branilec Šiškarjev Gašper Jovan, še preden so vsi gledalci prišli do svojih sedežev, je s prvencem v rumenem dresu popeljal Bravo v vodstvo. Akcijo je na desni strani začel izvrstni Venouste Baboula, zimski prišlek v Šiško iz francoskega Rouena, ki se je na trenutke zdel neustavljiv, enega od slalomov prek vsega igrišča bi lahko, če ne bi bilo bogokletno, primerjali z znamenitim nogometnim plesom Diega Maradone.

»Igra je bila odprta z obeh strani, a smo storili preveč individualnih napak. Drugo tekmo zapored smo slabo začeli, enako velja tudi za drugi polčas, tu nas čaka veliko dela,« je bil slabe volje trener Maribora Boštjan Cesar.

Remiji se seštevajo prepočasi

V drugem polčasu se je zgodba ponovila. Ne naključno, je pojasnil ljubljanski trener Aleš Arnol. »Bil sem prepričan, da bomo uspešni, če bomo agresivno pritisnili na njihovo obrambo. Tudi pri 2:2 smo lovili zmago, to je bilo očitno, zavestno smo veliko tvegali, ker se remiji seštevajo prepočasi,« razloge za juriš, za kakršnega v Ljudskem vrtu večina moštev slovenske prve lige nima poguma, razgrinja Arnol.

V drugem polčasu je bilo na mizi vse, priložnosti so se vrstile pred obema goloma. Mariborski vratar Ažbe Jug je doživel čustveni vrtiljak po uri igre, najprej je na robu kazenskega prostora nespametno podrl Mateja Poplatnika, nato mu je strel z bele točke ubranil. Velika odlika vrhunskih napadalcev je kratek spomin, Poplatnik v 80. minuti ob še eni enajstmetrovki ni okreval, še en strel je poslal v spodnji levi kot Jugovih vrat, tokrat je žoga končala v mreži.

Prva liga Telemach Olimpija 21 14 6 1 36:7 48 Maribor 21 11 6 4 37:19 39 Bravo 21 11 6 4 35:23 39 Koper 20 11 3 6 30:17 36 Celje 21 9 5 7 35:31 32 Mura 21 7 5 9 23:25 26 Primorje 20 7 3 10 21:36 24 Radomlje 20 5 4 11 22:28 19 Nafta 21 3 4 14 13:37 13 Domžale 20 2 4 14 14:43 10

Mariborčani se lahko tepejo po glavi zaradi poraza, potem ko so večji del drugega polčasa pretili Bravu, a »če bi bili bolj zbrani v obrambi, potem ne bi obžalovali zapravljenih priložnosti,« se zaveda tudi Cesar. Po popolnem vstopu v nogometno pomlad (tri tekme in 9 doseženih golov za 9 točk) je Bravo kandidat za Evropo, le še boljša mariborska razlika v golih jih loči od ljubljanskega dvojnega vodstva na vrhu lestvice.