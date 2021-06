Sploh ni vedel, kaj se je zgodilo

Hitro slovo švedske hokejske reprezentance od svetovnega prvenstva v Latviji pomeni eno od največjih (neprijetnih) športnih presenečenj v zadnjem obdobju. Hokejisti s tremi kronami na prsih namreč na slehernem šampionatu merijo na eno od kolajn, pred začetkom turnirja v Rigi so se celo odkrito spogledovali z novo lovoriko. Toda po katastrofalnem startu v tekmovanje, ko so prvič v zgodovini klonili pred sosedi Danci (3:4) in nato pokleknili še pred Belorusi (0:1), so se znašli pod velikim pritiskom. Voda je na koncu Švedom že tako močno tekla v grlo, da je niso mogli več pogoltniti. Potem ko so izgubili še loterijo kazenskih strelov z Rusi, je splahnelo še njihovo zadnje upanje na preboj med osmerico. Za enajstkratne svetovne prvake (nazadnje so šampionski pokal visoko v zrak dvignili leta 2018 na Danskem) se je tako turnir v Latviji končal že pred četrtfinalom. Tako slabi niso bili že vse od davnega leta 1937, ko so se morali na tekmovanju v Londonu sprijazniti šele z delitvijo devetega mesta. Ustrelili so se v koleno V švedskem taboru po zgodnjem izpadu kajpak niso skrivali velikega razočaranja. Kapetan Henrik Tömmernes je skrušeno priznal, da niti ne ve, kaj se je zgodilo, Victor Olofsson, napadalec kluba Buffalo Sabres, pa je dobro vedel, kje so ga polomili. »V prvih dveh tekmah smo se ustrelili v koleno. Potem niti nismo igrali slabo, vendar pa nismo več (z)mogli izničiti razlike,« je pojasnil eden od petih švedskih reprezentantov iz NHL na tem SP. S sklonjeno glavo je ledeno ploskev zapuščal tudi Rickard Rakell. »Seveda to ni sprejemljivo. Naš cilj je bil priti daleč in se potegovati za zlato, kar pa smo nato prikazali, ni bilo dovolj niti za četrtfinale. Ne, takšnega razpleta si res nismo želeli,« je zmajeval z glavo napadalec moštva Anaheim Ducks. Vidno potrt je bil tudi selektor Johan Garpenlöv. »To je velik neuspeh zame kot trenerja in za ves narod. A zdaj je, kar je, rezultata tako ali tako ne moremo več spremeniti,« je le skomignil z rameni 53-letnik iz Stockholma, ki je tako sila neuspešno prestal ognjeni krst v selektorski vlogi na velikem tekmovanju. V švedskih medijih, v katerih niso skoparili s kritikami na račun svojih hokejistov, sicer že namigujejo na to, da je bil to skoraj zagotovo tudi njegov zadnji turnir na čelu reprezentance. »To je naš največji neuspeh v sodobni eri!« je za švedsko televizijo SVT ocenil strokovni komentator Jonas Andersson. Brez dlake na jeziku je bil tudi drugi nekdanji vrhunski hokejist, ki po končani športni poti komentira tekme za omenjeno TV-postajo. »To je polom! Švedski hokej mora imeti vselej najvišje cilje, zato s tem, kar je prikazala naša reprezentanca v Rigi, nikakor ne moremo biti zadovoljni. To je popoln fiasko,« je bil kritičen tudi Mikael Renberg, nekdanji zvezdnik moštev Philadelphia Flyers, Tampa Bay Lightning, Phoenix Coyotes in Toronto Maple Leafs v NHL.

