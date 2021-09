Splitčane vznemirjajo Oblak, Gliha in Kek

Legendarni Brane Oblak je pustil najmočnejši pečat v Splitu. FOTO: Roman Šipić

Kek z Rijeko neporažen na Poljudu

Hrvaška trikrat dražja Hrvaška reprezentanca velja na trgu približno 357 milijonov evrov, če gre verjeti oceni tržne vrednosti portala Transfermarkt. To je približno trikrat več kot Slovenija (123 milijonov evrov). Najdražji hrvaški nogometaš je Mateo Kovačić (Chelsea), in sicer 45 milijonov evrov, kar je manj od vratarja Atletica Jana Oblaka (70 milijonov evrov).

Lahko delo za Ruse Drevišnji pari v skupini H: Hrvaška – Slovenija, Rusija – Malta, Slovaška – Ciper (vse 20.45); vrstni red: Hrvaška in Rusija po 10, Slovenija 7, Slovaška 6, Malta in Ciper po 4.

Vrača se Iličić Morebitni začetni enajsterici, Hrvaška (4-2-3-1): Ivušić; Barišić, Lovren, Vida, Juranović; Pašalić, Brozović; Perišić, Livaja, Vlašić; Kramarić; selektor Zlatko Dalić; Slovenija (4-2-3-1): Oblak; Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović; Kurtić, Bijol; Bohar, Lovrić, Iličić; Šporar; selektor Matjaž Kek: sodnik: Clement Turpin (Francija).

Hrvati so prepričani o zmagi svojih nogometašev v drevišnjem (20.45) spopadu s Slovenci, četudi Splitčani močno spoštujejo tokratne goste. Res zanimivo, različne ankete na hrvaških spletnih portalih razkrivajo silno samozavest Hrvatov, hkrati je na vsakem koraku možno zaznati spoštovanje, ki ga gojijo v dalmatinski metropoli do nekaterih (nekdanjih) slovenskih nogometašev.V teh dneh je lepo prebivati v Splitu. Temperatura blizu 30 stopinj Celzija, ki se ponoči prepolovi, je optimalna za idealno preživljanje poletnega oddiha, pravijo domačini, ki ponosno opisujejo bogat kulturni program v Splitu z okolico. Prav na današnji dan bo, denimo, aktualna predstava Težko je reči zbogom v Gledališču ob morju. Začela se bo 15 minut pred nogometnim derbijem med Hrvaško in Slovenijo na bližnjem stadionu Poljud.Tudi Slovenci nočejo prehitro reči zbogom boju za mundial 2022 v Katarju, zato bodo drevi poskušali osvojiti vsaj točko. Zanimivo, Hrvati, s katerimi smo govorili, ne izključujejo scenarija, po katerem bi si reprezentanci razdelili plen. Že hrvaška policistka na mejnem prehodu pri Vinici je med kontrolo zatrdila, da »ime zmagovalca ni pomembno, ključno je, da se sploh lahko igra«. Podobno je bilo na splitski rivi. Hrvati ne izžarevajo pretiranega navdušenja nad reprezentanco kljub neodločenemu izidu v Rusiji in zmagi na Slovaškem.Morda je šlo le za vljudnost v pogovoru z gosti iz države, ki je močno zaznamovala splitski nogomet. Anketi na portalih Index in Nova TV – slednja bo tudi prenašala drevišnjo tekmo – razkrivata obratno stališče naših južnih sosedov: 68 odstotkov bralcev portala Nove TV (N = 14.000) in 76 odstotkov bralcev Indexa (N = 12.000) je prepričanih o zanesljivi zmagi izbrancev selektorjaV dalmatinski metropoli ni povsem tako. Ne gre za, ki se mora v majici Hajduka še dokazati, prav tako ni naredil najboljšega vtisa v dveh tekmah za Slovenijo. Tukajšnji prebivalci z najvišjimi častmi izgovarjajo predvsem tri imena:ininne trdita zaman, da jima je bilo nerodno, ko se je klubu leta 1973 pridružil Ljubljančan Brane Oblak. Če so ponosni Dalmatinci dotlej menili, da so izumili nogomet, jim je na treningu z Oblakom postalo nerodno, tako močno je izstopal legendarni Brane, ki je pred 45 leti igral nogomet, kakršnega so preostali začeli šele v tem stoletju. Hajduk je z Oblakom takoj dvakrat osvojil jugoslovansko prvenstvo, nato se je odlični as, leta 1974 tudi kandidat za zlato žogo (!), preselil v Nemčijo. V pičlih dveh letih se je zapisal v zgodovinske knjige Mojstrov z morja.Tudi Gliha je opozoril nase na tem stadionu. Lahko bi rekli, da nitinitina Poljudu ni uspelo zabiti treh golov v enem večeru – pa sta oba na njem že igrala –, s katerimi je Gliha 2. aprila 1997 šokiral Hrvate, že odpisana Slovenija pa jih je z izidom 3:3 poslala v dodatne kvalifikacije za mundial 1998, na katerem so nato osvojili visoko tretje mesto. Po Glihi še danes neuradno imenujejo eno od ulic, ki vodi do stadiona Poljud …Splitčani se najbolj bojijo Keka, ki naj bi jih ogrožal tudi drevi. Mariborski trener je v obdobju med februarjem 2013 in oktobrom 2018 enajstkrat obiskal Poljud na klopi Rijeke, pri tem pa ostal neporažen (6-5-0)! To je tradicija, ki je ni možno prezreti in je močno botrovala naslovu hrvaškega prvaka 2017 in kar štirim drugim mestom.Bomo videli, kateri niz bo obveljal nocoj v derbiju pred 20.000 navijači, kolikor jih pričakujejo v mestu z 240.000 prebivalci oziroma z okolico še dobrih sto tisoč več. Rekordnih 62.000 duš, kolikor jih je leta 1982 pritegnil rivalski zagrebški Dinamo – tedaj seveda ni bilo sedežev –, ni ogroženih.