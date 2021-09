Split? Kek dovoli le razmišljanje o Malti

Torkova tekma s Hrvaško? Veseli me odziv fantov po Slovaški, saj so osredotočeni le na tekmo z Malto in tri nove točke.

Slovenska nogometna reprezentanca se bo drevi (18.00) prvič v boju za Katar soočila z imperativom zmage: vse razen treh točk v tekmi z Malto bi mejilo na polom, četudi pomnimo v nogometu tudi večje senzacije, kot bi bil morebiten uspeh sredozemske ekipe v Stožicah. Selektorbo lovil sedmo točko v kvalifikacijah za SP in ob tem poskušal prihraniti čim več nabojev za torkovo gostovanje na razprodanem štadionu Poljud v Splitu.Četudi nogometaši sila neradi priznajo – podobno velja za druge športnike – srednjeročne cilje, bo priprava na tekmo z Malto nehote vsebovala tudi pogled v Split, kjer bo v torek zvečer drugo dejanje slovensko-hrvaškega rivalstva v boju za Katar. Slovenci so si marca v Stožicah pripisali zgodovinsko prvo zmago, tudi drevi okrog 20. ure bi sprejeli končni izid 1:0, ki prinaša enako število točk kot zmaga s petimi goli razlike.Če sodijo Slovenci v nižji srednji razred evropskega nogometa, Malta kotira v višjem spodnjem razredu in je že dolgo nazaj zapustila vse manjši tabor eksotov. Še leta 2019 je v družbi Španije, Švedske, Romunije, Norveške in Ferskih otokov ustvarila bilanco 1-0-9 z razliko v golih 1:26, lani je bila ta že pozitivna – resda v spodnjem delu lige narodov –, in sicer 4-3-1 z zmagami nad Latvijo, Andoro, Gibraltarjem in Liechtensteinom.Maltežani sistematično rastejo pod vodstvom ambicioznega italijanskega trenerja(prišel 2019), ki je najmočnejši vtis pustil na klopi italijanske ekipe U-21, marca so sredi Bratislave šokirali Slovake z izidom 2:2 (po prvem polčasu so celo vodili z 2:0!), kar prinaša najmočnejše opozorilo Slovencem.V sredo zvečer so doma zmleli Ciprčane s 3:0, torej ekipo, ki je pred petimi meseci nadigrala neprepoznavno četo Matjaža Keka. Tudi visok poraz Malte na Hrvaškem z 0:3 vsebuje opombo:je načel mrežo gostov šele v 62. minuti.Navijačem se torej obeta zanimiv spopad 120 in šest milijonov evrov vredne ekipe, v katerem vloga absolutnega favorita seveda pripada Slovencem. Kek bo iskal odgovor na vprašanje, kako streti gostujoči sistem igre 3-4-2-1, ki v resnici prinaša tlorisno postavitev bunkerja 5-4-1, in sicer brez prvega virtuoza– vrača se–, ki je pragmatično porumenel v derbiju s Slovaško. Jojo je tip igralca, ki ga Slovenci ne morejo nadomestiti, zato bo moral Kek spremeniti celoten sistem igre za napad na tri točke. Gotovo bo posegel po menjavah, navsezadnje so v sredo zvečer nekateri dihali na škrge, druge pa so grabili krči.Ob tem ne gre prezreti dejstva, da marčevski in septembrski termin v resnici nista povsem primerljiva, četudi bodo Slovenci v obeh igrali po tri tekme. Zakaj? Marčevski vrhunec je bil že prva tekma s Hrvaško, adrenalin je držal še do Sočija, nato pa drastično popustil že med poletom proti Larnaki. Pol leta pozneje je obratno: slovenska ekipa bi morala le rasti do torkovega vrhunca v Splitu, kar bi bilo lahko dobro znamenje pred drevišnjim dvobojem ob severni ljubljanski obvoznici. Le upamo lahko, da bo res tako in bo ponedeljkova pot proti Dalmaciji v pričakovanju pravega sosedskega spektakla pred 30.000 navijači.»Hrvaška? Tekma, ki nas čaka jutri, prinaša tri točke. Zaradi tega bi bilo razmišljanje o naslednjem tekmecu napačno. Zavzetost in osredotočenost na Malto sta pri igralcih dobri. To je pravilno razmišljanje,« je poudaril Kek.