Spet po indijskih notah

Ruska igralka Aleksandra Gorjačkina je zmagovalka tretjega turnirja ženske serije Grand Prix v Monacu. Na sila izenačenem turnirju je slavila zaradi boljših dodatnih kriterijev, potem ko sta enako točk zbrali še izkušena Indijka Humpy Koneru in presenetljiva Mongolka Batkhuyag Munguntuul. Gorjačkina je s tem dosežkom prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku serije, preko katere se bosta najboljši dve igralki uvrstili na turnir kandidatk prihodnje leto.

Pilka

Najmočnejši turnir v moški konkurenci pa trenutno poteka v Pragi, kjer sta uvodni dve tretjini minili povsem v znamenju dveh indijskih predstavnikov. S točko prednosti pred tremi najbližjimi zasledovalci sta si namreč najboljše izhodišče pred zaključkom pripravila Ramešbabu Pragnananda in Aravind Čitambaram. Slednji nadaljuje svoj silovit vzpon v zadnjem letu dni, ki ga je z roba prve stoterice izstrelil med najboljših dvajset igralcev na svetu. Njegov mlajši rojak Pragnananda pa lovi drugo zaporedno lovoriko z najmočnejših turnirjev, potem ko je bil v začetku februarja najboljši v Wijk aan Zeeju. Če se vrh do konca ne bo spremenil, bomo videli novo dvojno indijsko zmagoslavje in s tem nadaljnjo potrditev trenutne prevlade igralcev iz domovine šaha v moškem svetovnem vrhu.

Pester koledar

Pragnananda, trenutno sicer osmi igralec s svetovne ratinške lestvice, bo tudi eden od deveterice stalnih udeležencev jubilejne desete sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT). Serija s skupnim nagradnim skladom dobrega milijona in pol ameriških dolarjev bo ponovno obsegala dva turnirja v standardnem šahu in tri v hitrejših disciplinah, po letu 2019 pa se na spored vrača tudi zaključni turnir najboljše četverice v skupnem seštevku, ki bo konec septembra v brazilskem São Paulu.

BELI NA POTEZI Shankland - Gurel, Praga 2025. Lahko beli vzame črnega lovca na d7? REŠITEV: Beli je v partiji prišel do odločilne materialne prednosti in zmage v nadaljevanju po pravilnem 1.Lxd7. Na prvi pogled deluje, da bo črni kmet po 1…e2 prišel do promocije, a ima beli taktično rešitev - 2. Le6+! Jemanje 2…Dxe6 ni mogoče zaradi 3.Dg7 mat, po 2…Kf8 3.Db8+ De8 4.De5 pa je črni kmet zaustavljen in bo v naslednji potezi padel.

Kljub odsotnosti Magnusa Carlsna in Hikaruja Nakamure, bo v boju za skupno zmago vseeno pet igralcev iz najboljše deseterice ratinške lestvice, na čelu z aktualnim svetovnim prvakom Gukešom Domaradžujem ter zmagovalcema zadnjih dveh sezon serije, Fabianom Caruano in Alirezo Firouzjo. Serija se bo z uvodnim turnirjem v Bukarešti začela 24. aprila, za udeležence pa predstavlja dodatno obveznost v pestrem koledarju letošnjih tekmovanj. V ospredju bosta sicer septembrski veliki odprti turnir FIDE in novembrski svetovni pokal, oba del uradnega ciklusa za svetovno prvenstvo, standardnim turnirjem v različnih formatih pa se letos pridružuje tudi vedno več pomembnih turnirjev v naključnem šahu.