Spet je zablestel povratnik iz ZDA

Na vrhu Koper Vrstni red: Koper 7, Maribor 6, Kalcer Radomlje 5, CB24 Tabor Sežana in Olimpija (–1) po 4, Bravo in Celje po 3, Aluminij 2, Domžale (–1) in Mura po 1.

Pari prihodnjega kroga: Bravo – Celje (6. 8.), Koper – Domžale, Radomlje – Maribor (obe 7. 8.), CB24 Tabor Sežana – Olimpija, Aluminij – Mura (obe 8. 8.)

Zdaj proti Sveti Klari

Prva točka za Domžale Izidi 3. kroga prve lige Telemach: Olimpija : Maribor 3:1 (Delamea Mlinar 37., 56., Ziljkić 52.; Vrhovec 67. 11-m), Domžale : CB24 Tabor Sežana 1:1 (Martinović 34.; Stančič 5.), Aluminij : Kalcer Radomlje 0:2 (Zabukovnik 42., Nuhanović 79.), Mura : Bravo 1:1 (Maroša 49.; Maružin 78.), Celje : Koper 1:3 (Božič 44.; Parris 25., 66., Colley 84.).

Lestvica strelcev: 3 – Parris (Koper) in Stančič (CB24 Tabor Sežana), 2 – Cipot (Mura), Delamea Mlinar (Olimpija), Aleks Pihler (Maribor).

Vsak nogometni derbi ima svojega junaka. In če bi po zelo prepričljivi igri Olimpije v največji predstavi slovenskega klubskega nogometa z Mariborom vprašali za osrednjega akterja na igrišču trenerja zmajev, bi ta odgovoril, da je junak – moštvo. Drži, a če bi v težki izbiri med navzočimi ugibali, komu podeliti vlogo najboljšega, bi to postalŠportna pot tega 30-letnega Štajerca je zanimiva. Ob prehodu iz mlajših selekcij k članski se je začel uveljavljati pri Aluminiju, ko je bilo Kidričevo bolj kot po prvoligaškem nogometu zapisano tudi kot eden od baznih taborov za trening slovenske reprezentance. A v malem kraju so zavihali rokave, tako kot nekoč v Dekanih, Naklem, na Prevaljah so opozorili našo športno javnost, da ni nujno imeti prvoligaša le v največjih mestih. In med nogometaši, ki so se nato vzpenjali, je bil tudi Antonio. Pozneje je oblekel reprezentančni dres (najprej za mlado izbrano vrsto pri, nato pa med člani priv kvalifikacijah za SP 2018), takrat že kot nogometaš Olimpije in tudi eden redkih Slovencev z izkušnjami iz najvišjega ameriškega ligaškega razreda.K ljubljanskemu klubu se je vrnil januarja letos, nato je februarja že zabil edini Olimpijin gol v derbiju v mariborskem Ljudskem vrtu. Moštvi sta se razšli brez zmagovalca (1:1), vijoličnim spet ni uspelo streti tradicionalnega tekmeca. Zdaj pa je 5000 domačih navijačev v Stožicah pogosto ploskalo Antoniu, ob zmagi s 3:1 se je dvakrat vpisal med strelce!»Derbi pač ponuja neko posebno magično privlačnost in seveda tudi motiv vsakogar med nami na igrišču. Lepo je zadeti, pomemben pa je seveda moštveni učinek,« se dobro zaveda junak tekme, na kateri je Olimpija pokazala povsem drugačen obraz kot v zadnjih dveh evropskih nastopih. Predstavi proti Birkirkari, povprečnemu moštvu z Malte, sta bili krepko slabši od te v nedeljo.»Za to obstajajo tehtni razlogi. Prvo tekmo doma smo igrali v Šiški, vendarle je drugače, ko smo v naših Stožicah. Tu je igrišče bolj prostorno, lažje je izpeljati učinkovit nasprotni napad. Gre pa tudi za poseben trenutek uvoda v sezono, ko se še spoznavamo in uigravamo, na Malti smo morali garati v vročini 120 minut,« je poudaril dvakratni strelec nedeljskega derbija, v katerem je bila Olimpija uspešna tudi z racionalnimi postavitvami v trenutkih prekinitve igre: »Drži, prav prekinitvam smo namenili veliko pozornosti na treningu, potem se pač trudiš, da bi to prenesel na tekmo.«A časa za prav pretirano veselje ni. Pred Olimpijo je že novi izziv: na krilih zmage v derbiju bodo zmaji poleteli na Portugalsko in se tam v nadaljevanju kvalifikacij za konferenčno ligo pomerili s Santa Claro.»Zmago smo si proti Mariboru res zaslužili, v četrtek pa nas čaka še težji tekmec, zato se moramo res dobro pripraviti,« je sklenil Delamea Mlinar.