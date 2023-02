Spet italijanska himna, Ilka dobre volje pričakuje sobotni smuk

Za edino slovensko reprezentantko hitrih smučarskih disciplin Ilko Štuhec se zdaj začenja veliko odštevanje do prihajajočega dneva D – v soboto bo na prizorišču svetovnega prvenstva v Franciji ženski smuk, v katerem bo Mariborčanka med najresnejšimi kandidatkami za stopničke. V superveleslalonu se je podpisala pod 12. mesto, v tej disciplini njeno najvišje v poolimpijski sezoni. Zmage se je veselila Italijanka Marta Bassino, dva dni prej je bila v kombinaciji najboljša Federica Brignone.

V veliki predstavi je ugnala tudi vodilno zvezdnico belih strmin Mikaelo Shiffrin, ki pa je bila zadovoljna tudi ob srebrni kolajni. Prve znake alarma so po njenem povprečnem nastopu v alpski kombinaciji privrženci že naznanjali, v najbolj črnih mislih se je ponavljal scenarij z lanskih olimpijskih iger na Kitajskem, kjer je Američanka senzacionalno ostala brez kolajne. In tako kot tukaj v slalomskem delu te kombinacijske preizkušnje je pred enim letom v slalomu in veleslalomu z odstopom predčasno končala nastop ...

Tako pa je Mikaela osvojila 12. kolajno doslej na svetovnem, prvenstvu, ta je bila tretja srebrna, ima tudi tri bronaste, kar šest pa zlatih. Tretje mesto sta si razdelili Avstrijka Cornelia Hütter un Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie. Udarna junakinja dneva pa je druga Italijanka doslej na najvišji stopnički smučarskega mundiala v superveleslalomu, potem ko je pred njo ta podvig dvakrat, na Sierri Nevadi 1996 ter leto pozneje v Sestrieru, dosegla Isolde Kostner.

Ilka Štuhec? Dvakratna svetovna prvakinja je prišla na prizorišče največjega tekmovanja v sezoni alpskega smučanja s povsem drugačnimi delnicami kot pred enim letom na olimpijskih igrah, ko se je borila z močnimi bolečinami v hrbtu. Zdaj pa v Franciji meri zelo visoko, njena včerajšnja zgornja polovica tekme, ko je bila kar za 72 stotink hitrejša od poznejše zmagovalke, botruje optimizmu pred sobotnim smukom. Poznejša napaka jo je oddaljila od najvišjih mest, vseeno je to 12. njeno najvišje v sezoni v super G.

»Tu si niti v enem zavoju ne moreš privoščiti, da ga ne bi naredil skoraj perfektno in nesel s seboj hitrost, ker je potem nikjer ne moreš pridobiti nazaj. Točno to se mi je zgodilo. V enem zavoju sem malo manj preveč na silo smučala in izgubila hitrost,« je poudarila 32-letna Štajerka.