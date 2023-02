Planica 2023: Spektakel, ki ga ne kaže zamuditi

Dolgega odštevanja je (skoraj) konec. V torek, 21. februarja, bodo – kako pomenljivo – na kranjskogorskem Trgu zmagovalcev ob 20.23 slovesno odprli 43. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju (oziroma že 54., če upoštevamo tudi olimpijske igre do Lake Placida 1980), ki se bo sicer z uradnim treningom tekačic in tekačev na smučeh (ter nato skakalk na srednji napravi) na ta dan že opoldne začelo v Planici.

Do 5. marca, ko se bo to tekmovanje že po tradiciji sklenilo z moško kraljevsko tekaško preizkušnjo na 50 kilometrov in zaključno slovesnostjo, bodo prireditelji podelili 24 svežnjev kolajn, po katerih naj bi posegli tudi slovenski športniki.

Slovensko zastopstvo bo imelo na nordijskem SP v Planici več vročih adutov za odmevne dosežke in zagotovo si – kakor tudi preostali naši tekmovalci in tekmovalke, ki se bodo spustili v skakalno smučino in/ali se pognali v tekaško – zaslužijo bučno podporo.

Največji upi kajpak slonijo na plečih (ali bolje rečeno: nogah) naših izvrstnih smučarskih skakalcev in skakalk, ki razveseljujejo svoje navijače tako rekoč iz enega konca tedna v drugega. V moški konkurenci svetovnega pokala že vso sezono blesti Anže Lanišek, ki je nanizal kar deset uvrstitev na zmagovalni oder, od tega tri na najvišjo stopnico. Ob 26-letnem domžalskem rekorderju, bronastem s srednje naprave na prejšnjem nordijskem SP v Oberstdorfu 2021, sta se letos po enkrat med najboljšo trojico prebila tudi Domen Prevc in Timi Zajc ter na ta način dokazala, da se lahko ob dobrem dnevu prav tako zavihtita v vrh. To velja tudi za preostale člane udarnega slovenskega moštva Žigo Jelarja, Lovra Kosa in »kapetana« Petra Prevca.

Med skakalkami je bila v zadnjem obdobju redna udeleženka slovesne razglasitve Ema Klinec, ki je pred dvema letoma zablestela z osvojitvijo naslova svetovne prvakinje na srednji skakalnici v Oberstdorfu. Ob nesrečni olimpijski šampionki Urši Bogataj, ki bo zaradi poškodbe kolena tekme v Planici spremljala zgolj kot gledalka, je decembra s tretjima mestoma navdušila tudi Nika Križnar, bronasta s SP 2021 in OI 2022, nedavno pa je slast stopničk med svetovno elito prvič okusila tudi zelo obetavna Nika Prevc.

Da bodo lahko s pomočjo navijačev dodobra izkoristili tako opevano prednost domačega terena. Skoraj zagotovo pa se bodo tudi v Zgornjesavski dolini kakor doma počutili številni Norvežani, ki s svojimi prepoznavnimi rdečimi zastavami z velikim modrim križem na nordijskem SP pogosto prevladujejo na tribunah tako kakor njihovi športni asi na tekmovališčih. Pričakovati je tudi veliko privržencev iz drugih držav, ki ne bodo izpustili priložnosti, da bi prišli na vrhunec zime spodbujat svoje junake.

Tega zgodovinskega prvega spektakla z najboljšimi skakalci, tekači in nordijskimi kombinatorci na sončni strani Alp, katerega proračun znaša skoraj 16 milijonov evrov, res ne kaže zamuditi. To bo namreč, kakor zatrjujejo organizatorji, največja prireditev pri nas, kar zgovorno potrjujejo tudi različne številke.

V Slovenijo bo namreč pripotovalo več kot 2000 športnikov in njihovih spremljevalcev iz 65 držav, o preizkušnjah bo poročalo prav toliko predstavnikov medijev, ki bodo s prizorišča poslali v svet sliko 450 milijonom gledalcev, za nameček v dolini pod Poncami v slabih dveh tednih pričakujejo od 150.000 do 200.000 navijačev. Ki bodo s svojo navzočnostjo vsekakor dali svoj pečat temu edinstvenemu dogodku, za katerega nihče ne ve, kdaj bo naslednjič pri nas. Če sploh še kdaj bo ...