Spektakel je možen kljub virusu

Nogometaši Bayerna so si prejšnji teden zagotovili četrto letošnjo lovoriko, potem ko so v tekmi za evropski superpokal v Budimpešti premagali Sevillo z 2:1. Spektakel je razveselil gledalce pred TV-zasloni, ki so uživali v naposled pristnem nogometnem vzdušju, in tudi Evropsko nogometno zvezo (Uefo), ki je uspešno prestala precedenčni test pred 15.500 navijači.

Celotna nogometna družina je nestrpno pričakovala večer v Budimpešti.



Odprtih je bilo veliko vprašanj, povezanih z nepredvidljivim položajem Evrope v času bitke s koronavirusom, glavno pa nedvoumno: mar Uefa lahko izpelje tako zahtevni projekt z navzočimi gledalci na tribunah Puskas Arene? Teden pozneje je odgovor znan: spremljali smo vrhunsko igro v spodobnem nogometnem vzdušju, organizacija prireditve je bila brezhibna in ponuja pravšnji zgled za naslednje podobne Uefine izzive v ligi narodov, ligi prvakov in evropski ligi.

Posebni vhodi s termomerilniki odpravili gnečo

Zdravstvene razmere v Budimpešti niso (bile) optimalne, saj madžarska metropola bije srdito bitko s covidom-19, zato je bila organizacija tekme še zahtevnejša, hkrati pa podvig še večji in dosežen v realnih razmerah, torej še bolj merodajen. Na stadionu, ki bo naslednje leto gostil tudi štiri tekme eura 2020, in okrog njega je vladal strog režim za vse akterje.



Uefa je prvič dotlej testirala sistem za množično merjenje temperature, s katerim je iskala način za vrnitev navijačev na stadione v naslednjih mesecih. Na stadionu je bilo postavljenih 22 vhodov z nameščenimi termosistemi, ki so – po podatkih lokalnih oblasti – preventivno izločili dvanajst gledalcev s povišano temperaturo.



Sistem je avtomatično zaznal navijače brez maske in jih prav tako izločil, s čimer so organizatorji odpravili gnečo ob individualnem preverjanju, na vhodih je bilo navzočih manj stevardes in varnostnikov. Igralci obeh klubov in vse uradne osebe so bili testirani na covid-19 in podvrženi strogim preventivnim ukrepom že pred tekmo, strog režim je vladal tudi med nogometnim spektaklom Bayerna in Seville. Razdalja med dvema navijačema je morala znašati najmanj 1,5 metra, vsi so morali nositi zaščitne maske in si čim večkrat razkužiti roke, na stadion so predhodno spustili le osebe z ustrezno telesno temperaturo, vsak navijač se je moral usesti na označen sedež.



»Čeprav bi lahko napolnili tretjino zmogljivosti stadiona s 67.155 sedeži, je bilo navzočih le slabih 16.000 navijačev. Daleč na prvem mestu je zdravje igralcev in navijačev, ki so temelj nogometne igre. Ne bomo dovolili, da bi nas kdor koli potegnil v kakršne koli politične igre,« je pojasnil predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Zgled za ligo prvakov, ki bo oživela 20. oktobra

Uefa je imela visoke stroške organizacije spektakla v Budimpešti. Ne le zavoljo nagradnega sklada za eno tekmo – 5 milijonov evrov za zmagovalca in 3,8 milijona evrov za poraženi tabor –, tudi zaradi zagotavljanja najvišjih zdravstveno-varnostnih standardov.



»Ne mislite, da smo to počeli zaradi denarja, saj nas je vse skupaj stalo več, kot pa smo z dogodkom ustvarili prihodkov. Ljudem želimo predvsem vrniti upanje,« je dodal Čeferin. Uspešen nogometni večer v Budimpešti prinaša obetavno sporočilo tudi pred začetkom sezone 2020/21 v Uefini ligi prvakov, ki bo oživela 20. oktobra, žreb skupin bo danes v Nyonu.