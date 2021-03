Španci poskusni zajčki za Čehe

»Ponosen sem na fante,« je po krepki zaušnici in porazu z 0:3 od ponosa pokal selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Milenko Ačimović. Kakor koli lahko razumemo njegove besede, a ni bilo težko razumeti tega, kar je pokazala otvoritvena tekma 23. evropskega prvenstva v Ljudskem vrtu: dvoboj neenakovrednih reprezentanc.



Španija je bila premočna in je bila lahko le poskusni zajček za naše mlade nogometaše, ki bodo pravi test zrelosti in moči imeli jutri v Celju proti Češki, saj naj bi bila najbližje premagljivosti. Ali je včerajšnji dan po tem v slovenskem taboru minil v znaku analiz, zbiranja vtisov, plusov in minusov, osvežitve z mlačno prho za streznitev, ni znano, je pa kot beli dan jasno, da so slovenski dijaki prejeli učno uro zlatih španskih maturantov. Prvaki in favoriti za ubranitev naslova so si lahko v igri mačke z mišjo privoščili, da celo niso nastopili z najboljšo postavo in da so brez prask prestali tekmo.



Nemoč kapetana Timija Maxa Elšnika in drugih slovenskih reprezentantov ni bila nepričakovana, čeprav so vsi skupaj v našem taboru s selektorjem vred verjeli, da zmorejo več in da lahko tudi presenetijo. Toda najboljši posameznik v slovenskem moštvu je bil vratar Igor Vekić!? Statistično Slovenci niso sprožili niti enega neposrednega strela proti španskemu vratarju.



Poraz s Španijo ni tragedija in je bil povsem realen, ko so se treznih glav zložili kamenčki v igralnem in strokovnem mozaiku. Po prikazanem bi bila lahko razlika še višja, čeprav si v našem taboru domišljajo, da bi lahko povzročili več težav hitrejšemu ter tehnično in taktično dovršenemu tekmecu, ki mu ni šlo na noge niti za španske standarde nedopustno slabo igrišče v Ljudskem vrtu. »V prvem polčasu smo se dobro držali in imeli nekaj priložnosti, ampak ... Tako kakovostno moštvo, kot je Španija, izkoristi vsako priložnost. Čim prej velja pozabiti tekmo in se osvežiti. Vse je še mogoče, z dvema zmagama se lahko uvrstimo v izločilne boje,« je upanje ohranil eden od izkušenejših v slovenskem moštvu Dejan Petrović.



»S točko moramo biti zadovoljni. Na koncu smo jo reševali,« je priznal selektor Češke Karel Krejči po neodločenem izidu z Italijo (1:1) in pogled usmeril proti soboti. »Potrudili se bomo, da bomo premagali Slovenijo in se potem proti Španiji potegovali za uvrstitev v četrtfinale.« Češka je bila veliko slabša. Italijani so si celo zabili avtogol in tekmo končali z devetimi igralci po dveh izključitvah. Živce je izgubil najvidnejši Italijan Sandro Tonali in si prislužil neposreden rdeči karton, ker je pohodil nasprotnika, zato bo izpustil derbi s Španijo.



