Španci dobivajo bitko s pirati

»Piratske vsebine škodujejo tvoji ekipi,« se je glasilo geslo španske nogometne lige, ki je z odmevnim in več kot minuto in pol dolgim oglasom leta 2014 napovedala novo ero. Pri la ligi so v posnetke prekrškov nad Neymarjem, Angelom Di Mario in drugimi asi elitnega prvenstva dodali navijače, ki so (ne)hote zrušili svoje idole na zelenici.

Osem let pozneje je la liga v sporočilu za javnost potrdila, da se bodo morali ustvarjalci Rojadirecte, ki še vedno ponuja nelegalne povezave za ogled različnih športnih prireditev, zagovarjati na sodišču. Tožita jih produkcijska hiša Mediapro in la liga, varščina pa znaša kar štiri milijone evrov.

»Boj s to hibo družbe bi moral biti prioriteta za vse. Predstavljajo se kot javni servis, v resnici pa služijo za okoriščanje peščice,« je pred časom dejal ustanovitelj podjetja Mediapro Jaume Roures. Sovražnik plačljivih TV-vsebin ima ime in priimek, to je Igor Seoane, 38-letni računalniški genij po rodu iz A Coruñe.

Ustanovitelj Rojadirecte naj bi na letni ravni povzročil za več sto milijonov evrov škode lastnikom pravic. Z njim se bo morala na galicijskem sodišču zagovarjati še peterica, vrhovno sodišče je februarja že zavrnilo njihovo prvo pritožbo. Za španske uporabnike interneta je Rojadirecta blokirana že od leta 2017, v Sloveniji je še vedno dostopna pod črnogorsko domeno.

Piratstvo se prebuja

»Z vzponom pretočnih ponudnikov, kot je Netflix, se je zmanjšal tudi promet na portalih za deljenje vsebin. Ker pa se je tudi na tem trgu pojavilo več ponudnikov, ki si vsebine med seboj pogosto izključujejo, je 'piratstvo' znova v vzponu,« je za Delo povedal Jasmin Feratović, sekretar Piratske stranke Slovenije.

»Ljudje, ki uporabljajo tovrstne portale, zelo verjetno takšnih produktov ne bi nikoli kupili pod temi pogoji. To je zgolj znak, da obstaja veliko povpraševanje, ki pa ga podjetja ne znajo zadovoljiti. Pregon tovrstnih portalov se nam ne zdi produktiven. Organe pregona in pravosodja bi bilo bolj smiselno uporabljati za reševanje zadev, ki so za družbo dejansko problematične,« je dodal Feratović.

La liga je sicer že decembra lani slavila veliko zmago na sodišču, ki je odločilo, da morajo španski ponudniki internetnih storitev blokirati strani s povezavami do nelegalnih vsebin. Še leta 2017 naj bi sicer skoraj polovica od več kot 100.000 barov v Španiji, v katerih so predvajali prenose državnega prvenstva, to počela nelegalno. »To je enako, kot če bi ti iz lastnega doma ukradli televizor,« pravi prvi mož la lige Javier Tebas, številni njegov boj s piratstvom primerjajo kar s križarskim pohodom, ki ga posnemajo tudi v Italiji.