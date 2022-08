Sosedi se želijo oddolžiti za masaker

Slovenski košarkarji so ostali glavni favoriti za zlato kolajno na letošnjem evropskem prvenstvu tudi na včeraj posodobljeni razpredelnici mednarodne zveze FIBA. Druga in tretja sta še vedno Francija in Grčija, za eno stopničko pa se je povzpela Litva, prva tekmica Luke Dončića & Co. na eurobasketu, in potisnila Srbijo na 5. mesto. Med osmerico favoritov so še Turčija, Španija in Nemčija. Slovenci bodo drevi ob 20.15 poskusili upravičiti napovedi še na zadnji pripravljalni tekmi s Hrvaško v Celju.

Selektor Aleksander Sekulić je pred prehodom v tekmovalni del sporeda – reprezentanca bo pred začetkom EP 1. septembra odigrala še dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2023 z Estonijo (25. t. m. v Celju) in Nemčijo (28. t. m. v Münchnu) – skrajšal seznam kandidatov. Dokaj pričakovano je prečrtal ime centra Jurija Macure, ki je dobil priložnost za igro le na prvih dveh ogrevalnih nastopih z Nizozemsko in Črno goro. Proti Ukrajini je presedel vseh 40 minut, ko se je moštvo pomerilo s Turčijo in Srbijo z vsemi aduti, pa ni bil v kadru.

Pred dvobojem s Hrvaško je v igri še 14 košarkarjev, na prvenstvo stare celine jih bo odšlo 12. A možnosti za preizkušanje ne bo več veliko, saj nihče ne želi prekiniti serije uspehov.

»Ko igramo pred polnimi tribunami z našimi navijači, je zmaga pomembna ne glede na vse. Če damo vse od sebe in preizkušamo stvari, ki smo si jih zamislili, pa tudi poraz ni dramatičen. Proti Srbiji smo si privoščili veliko napak in bili nenatančni pri izvedbi napadov, a sta do izraza prišla naš napadalni potencial in nadarjenost posameznikov. Pričakujem, da bo proti Hrvatom marsikaj bolje. Prepričan sem, da se nam bodo poskušali oddolžiti za junijski poraz, zato nas čaka zahteven preizkus,« razmišlja Sekulić.

Sosedi se pobirajo po nokavtu

Pred manj kot dvema mesecema so slovenski košarkarji v kvalifikacijskem dvoboju za SP in »poslovilni predstavi« Gorana Dragića prekosili Hrvaško s 97:69 (Dončić 21, G. Dragić 19, Tobey 16; Hezonja 22, Zubac 14, Bogdanović 13) ter ji zadali eno od najbolj bolečih zaušnic v zgodovini, po kateri si še ni opomogla. Tri dni pozneje je na Reki klonila tudi proti Finski in izpadla iz konkurence za mundial. Selektor Damir Mulaomerović se je vendarle obdržal na položaju in za letošnji eurobasket, na katerem bodo njegovo moštvo pričakale Grčija, Italija, Ukrajina, Estonija in Velika Britanija, pričakuje preboj v osmino finala.

Državni dres sta namreč znova oblekla dva pomembna rekonvalescenta, krilni center Dario Šarić (Phoenix Suns) in branilec Krunoslav Simon, v minulih petih sezonah član Anadoluja Efesa. Izbrana vrsta se tudi tretjič (po Dontayu Draperju in Oliverju Lafayettu) odločila za naturalizacijo ameriškega organizatorja in privabila Jaleena Smitha, ki je bil lani MVP nemške lige kot član Ludwigsburga, letos pa prvak bundeslige z berlinsko Albo. Toda za razliko od junijskega masakra v Stožicah bo tokrat močnejša tudi Slovenija – za Klemna Prepelića in Vlatka Čančarja.