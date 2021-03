Solze sreče tudi za bronasto Niko Križnar

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je vendarle dočakala več kot zasluženo posamično kolajno na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Na zgodovinski premierni tekmi na veliki skakalnici na nordijskem SP je navdušila s sijajnim tretjim mestom. S skokoma, dolgima 126 in 129 metrov, je za pičle 0,8 točke zaostala za srebrno japonsko zvezdnico Saro Takanaši (126 m in 134 m), z zlato lovoriko pa se je prepričljivo ovenčala norveška šampionka Maren Lundby (128 m in 130,5 m), ki je le 152 cm visoko Azijko ugnala za 8,7 točke.



»Ostala sem brez besed. Za mano je prekrasen dan. Na vrhu zaletišča sem bila pod takšnim pritiskom, da sploh nisem vedela, kaj moram narediti. Zares sem vesela, da sem osvojila to kolajno, ki sem si jo tako zelo želela,« je s solznimi očmi povedala Križnarjeva, ki je bila že po uvodni seriji v izvrstnem izhodišču, saj je bila druga za Lundbyjevo, od katere jo je ločilo 3,6 točke. A še manjši je bil po prvem polčasu Nikin naskok pred tretjeuvrščeno Marito Kramer (126,5 m) in četrtouvrščeno Takanašijevo, pred katerima je imela pičlo točko oziroma 2,2 točke zaloge.



V finalu je mlada skakalka iz Delnic v Poljanski dolini, ki bo 9. marca dopolnila 21 let, zdržala pritisk in s še enim odličnim skokom prišla do tako želene žlahtne kovine. Sloveniji je priborila že šesto odličje na tem SP.

Ema Klinec (120 m in 139,5 m) je Nikin podvig dopolnila s šestim mestom, Urša Bogataj (117 m in 126 m) je bila enajsta, Jerneja Brecl (106,5 m in 122,5) pa je pristala na 16. mestu. S to tekmo so se končali nastopi skakalk na 53. nordijskem SP. Dekleta se bodo zdaj vrnila domov in se začela pripravljati za zadnje preizkušnje v svetovnem pokalu, ki bodo po odpovedi norveške turneje med 20. in 28. marcem v Nižnem Tagilu in Čajkovskem v Rusiji.

Žalostni Granerud

Po ženski tekmi so se na vrh zaletišča pod Senčno goro podali še najboljši skakalci, ki so opravili s prvim uradnim treningom na veliki napravi na tem SP. Med tekmovalci v Oberstdorfu, kjer bodo danes (17.30) moške kvalifikacije za jutrišnjo posamično preizkušnjo (17.00), pa ni več vročega norveškega favorita Halvorja Egnerja Graneruda. Za zvezdnika iz Osla se je namreč prvenstvo že končalo, ker je bil – tako na hitrem testiranju kot na testu PCR – pozitiven na covid-19.



»Zelo sem žalosten. Počutim se namreč v redu, imam le blage simptome. Škoda, ker zdaj v Oberstdorfu ne morem več tekmovati, a takšno je pač življenje. Sestavljajo ga vzponi in padci,« je pojasnil 24-letni viking, ki se tolaži s tem, da si je letos že uresničil svoje sanje. V tej sezoni je namreč slavil že enajst zmag za svetovni pokal in se na vrhu norveške večne lestvice izenačil z Roarjem Ljøkelsøyem, v skupni razvrstitvi pa ima kot vodilni že toliko prednosti (526 točk pred Nemcem Markusom Eisenbichlerjem), da mu velikega kristalnega globusa pravzaprav nihče ne more več vzeti.

