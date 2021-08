Solze so potočili, sobota bo vesel dan

Klemen Prepelič (desno) je prebolel poraz s Francijo, po katerem ga je tolažil Gregor Hrovat. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Goorjian: Nimamo čarobne paličice

Patty Mills je glavni adut avstralske reprezentance. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Ko so se slovenski košarkarji zbrali 10. junija ob začetku priprav v Zrečah, so razmišljali le o olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu, saj so bile zelo zahtevna naloga. O Tokiu in celo o kolajni si je kot rojeni zmagovalec drznil govoriti le. Dva meseca pozneje je prvo odličje na OI za Slovenijo v moštvenih igrah, ki so se mu pred tem najbolj približali rokometaši in hokejisti, na dosegu roke in edini cilj. Po štirih vrhunskih predstavah v Litvi in petih na Japonskem bodo na današnji tekmi za tretje mesto z Avstralijo ob 13. uri storili vse, kar je v človeški moči.Poraz s Francijo je pustil bolečo brazgotino v srcih slovenskih junakov, vendar ne nepremostljive. Še za en dan bodo pozabili tudi na utrujenost, čeprav so si edini med najboljšo četverico olimpijskega turnirja morali najprej utreti pot v kvalifikacijah. Drugi so si priigrali vstopnice že pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu. O stanju duha in teles v zasedbi zgovorno pričajo besede tragičnega junaka polfinala: »Izgubili smo bitko, ne pa tudi vojne. Če bi nam pred prvim skupnim treningom kdo ponudil polfinalni dvoboj s Francozi, met za zmago in tekmo za tretje mesto z Avstralci, verjamem, da bi vsi sprejeli. Na vse, kar smo doslej naredili, smo lahko ponosni.«Odlični branilec je spregovoril tudi o Avstralcih, ki so že po dveh nastopih v Tokiu ostali brez poškodovanega centra, v sezoni 2012/13 soigralca Prepeliča,inpri ljubljanski Olimpiji. Pod vodstvom preostalih asov iz lige NBA, 183 cm visokega organizatorja igre(odslej Brooklyn), krila(Utah), branilca(Houston) in obrambnega specialista na zunanjih položajih(Philadelphia), vendarle vztrajajo v silovitem ritmu. Ugnali so Nigerijo (84:67), Italijo (86:83), Nemčijo (89:76) in Argentino (97:59), šele v polfinalu jih je ustavila zvezdniška zasedba ZDA s 97:78. »Ker ne igra Baynes, so veliko izgubili v skoku, pri katerem smo mi zelo zanesljivi. Pridobili pa so v gibljivosti. Njihova igra se sicer vrti okoli Millsa, vendar verjamem, da ga lahko Blažič inukrotita. Smo utrujeni, a mislim, da sodimo v krog telesno najbolje pripravljenih reprezentanc, verjetno pa si tudi najbolj med vsemi želimo osvojiti kolajno,« je zagotovil Prepelič.Zelo močno, predvsem pa že dolgo sanjajo o prvem olimpijskem odličju tudi Avstralci. Četrti so bili v Seulu 1988, Atlanti 1996, Sydneyju 2000 in Riu 2016 (prav tako na SP 2019), v Tokiu pa jih čaka novo soočenje z usodo. Še bolj kot Baynesa pri tem pogrešajo 211 cm visokega, prvega izbranca nabora NBA 2016, ki pri Philadelphii uspešno igra v vlogi dirigenta in na drugih položajih. Ni pa še oblekel dresa svoje domovine na velikih tekmovanjih. Leta 2014 je bil še premlad in se ni uvrstil v dvanajsterico za SP, pred OI 2016, SP 2019 in letošnjimi OI je sam odpovedal sodelovanje, »da bi se lahko pripravil na naslednjo sezono pod ameriškimi obroči«. Zveni znano, kajne, če se spomnimo vseh možnih izgovorov slovenskih košarkarjev v minulih treh desetletjih.Avstralski selektor je v ZDA rojeni 68-letniz armenskimi koreninami. Prvič je poprijel za krmilo leta 2001 in ga sukal do leta 2008, hkrati pa vodil klubsko moštvo Sydney Kings ter bil izbran za najboljšega trenerja prvih 25 let enotne državne lige. Na klop izbrane vrste se je vrnil novembra lani po vrnitvi z enajstletnega delovanja na Kitajskem, danes pa si bo belil glavo, kako omejiti učinek Luke Dončića. »Verjetno smo na OI videli že vse možnosti, a nihče ga ni ustavil. Na prvi tekmi je dosegel 48 točk, na zadnji je zbral 18 asistenc. Tudi mi nimamo čarobne paličice, pripravili pa smo veliko majhnih, a pomembnih podrobnosti. Kajti če si tolikokrat četrti na tekmovanjih, se želiš enkrat vrniti domov z nakitom,« pravi Goorjian. Njegovo moštvo je sicer tretje najučinkovitejše na OI. S povprečjem 86,8 točke krepko zaostaja za vodilno Slovenijo (102,4), toda Francozi so že pokazali, kaj vse lahko nadomestijo z odlično obrambo.