Solze prekinjale Federerjev govor (VIDEO)

Ekshibicijska teniška predstava zaradi navzočnosti globalno prepoznavnih zvezdnikov pritegne precej pozornosti, res pa je, da je tekmovalnega prestiža manj kot na največjih tradicionalnih turnirjih. Za pokal Roda Laverja sta se selekciji Evrope in sveta prvič pomerili leta 2017 v Pragi, nastopi igralcev v malce drugačnih vlogah, kot smo jih vajeni, so popestrili sezono, občinstvo se je zabavalo in uživalo v nekaterih potezah. A toliko čustev, kot se je nabralo minuli konec tedna v Londonu na igrišču in tribunah, še ni bilo zaznati: zadnjič je nastopil Roger Federer.

Seveda si vsak športnik, pa če gre zgolj za vrečko arašidov ali med rekreativci za vrček piva, vedno želi zmagati. Tako je bilo tudi od petkovega uvoda v tridnevni londonski spored. Že na sobotni večer si je Evropa ob izidu 8:4 priigrala lepo prednost, a dejansko je bil v tej letošnji izvedbi teniške ekshibiciji pogled na semafor številk za navzoče manj pomemben kot v preteklosti. Rdeča nit se je pač vrtela le okrog slovesa izjemnega švicarskega zvezdnika, dolgo najboljšega teniškega igralca na svetu, kar je ne nazadnje potrjevalo 237 zaporednih tednov na prvem mestu lestvice ATP.

Večkrat se je zlomil

Če bi se ozirali zgolj na dosežke na igrišču, sta ga po številu prestižnih lovorik na turnirjih za grand slam – osvojil jih je 20 – prehitela Rafael Nadal (22) in Novak Đoković (21), toda takšne priljubljenosti na tribunah teniških aren po vsem svetu nista nikdar doživela. In to je bilo jasno tudi na petkov večer Rogerjevega slovesa od vrhunskega športa, povrhu prav v metropoli Združenega kraljestva, kjer je Wimbledon, tam pa je sploh ta petkrat izbrani najboljši športnik leta na svetu užival prav vzneseno podporo.

Tokrat se je med čustvenim petminutnim govorom ob pol drugi zjutraj – potem ko sta s soigralcem Nadalom v tretjem nizu z 9:11 izgubila proti Jacku Socku in Francesu Tiafou – večkrat zlomil. Solze so prekinjale zahvale besede družini, spremljevalcem, vsej teniški falangi, navijačem po vsem svetu. Obenem ni skrival ponosa, da so se ob njegovem zadnjem nastopu zbrali udarni zvezdniki teniške sedanjosti, omenjena Nadal in Đoković ter tudi pridruženi član za sestavo velike četverice Andy Murray. Prvi bi, denimo, ob ženi Francisci ostal doma, saj slednja preživlja zahtevne zadnje tedne pred rojstvom njunega prvega otroka, pa se je prišel poklonit prijatelju in obenem velikemu tekmecu. Đoković je v čustvenih trenutkih poudaril: »Le želim si lahko, da bi bili, ko bo napočil čas za moje slovo od tenisa, tudi ob meni navzoči veliki igralci.«