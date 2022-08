Šok v Rusiji: devet let zapora za košarkarico

Sodišče v Rusiji je obsodilo ameriško košarkarsko zvezdnico Brittney Griner na devet let zaporne kazni, potem ko je bila spoznana za krivo »tihotapljenja in posedovanja marihuane«. Ob tem bo morala plačati milijon rubljev kazni, kar znaša približno 16.000 ameriških dolarjev. Tožilstvo je na sojenju zahtevalo devet let in pol zapora. Tožilec Nikolaj Vlasenko je vztrajal, da je Grinerjeva ob prihodu v Rusijo zavestno izjavila, da nima ničesar za prijaviti, da bi prikrila posedovanje prepovedane substance.

Dvakratna olimpijska prvakinja in dvakratna svetovna šampionka z reprezentanco ZDA, zmagovalka ameriške lige WNBA in dvakratna najboljša strelka tega tekmovanja je 17. februarja doživela šok na moskovskem letališču. Aretirali so jo zaradi posedovanja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do deset let zapora. Pri košarkarici ekipe Phoenix Mercury v ligi WNBA in ruskega Jekaterinburga naj bi v prtljagi našli vstavke za elektronske cigarete z vsebnostjo konopljinega olja.

Brittney Griner je v začetku julija na sodišču krivdo priznala, a poudarila, da ni želela kršiti ruskih zakonov. »V naglici so se vstavki za elektronsko cigareto po pomoti znašli v moji prtljagi,« je dejala. Ob tem je včeraj še enkrat poudarila, da je šlo za iskreno in nenamerno napako, storjeno v naglici in pod stresom.

Njeni odvetniki so že naznanili, da se bodo pritožili. »Sodišče je v celoti prezrlo vse dokaze, predvsem pa priznanje krivde. Sodba je popolnoma nerazumna. Zagotovo bomo vložili pritožbo,« so navedli v izjavi. Odločitev ruskega sodišča je obsodil tudi predsednik ZDA Joe Biden in jo označil za nesprejemljivo. Ameriške oblasti so že pred časom sprožile diplomatsko kampanjo za osvoboditev Grinerjeve.

Državni sekretar Antony Blinken je 29. julija prvič po začetku ruske invazije na Ukrajino po telefonu govoril s kolegom Sergejem Lavrovom in ga poskušal prepričati, naj sprejme ponudbo za izmenjavo zapornikov, v katero bi zajeli tudi zaprto košarkarico.