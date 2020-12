Šok v Planici, Peter Prevc izpadel iz ekipe

Timi Zajc (v ospredju) je bil v prejšnji sezoni drugi najboljši letalec na smučeh na svetu. FOTO: Matej Družnik

Zmagovalec kvalifikacij je bil nemški favorit Markus Eisenbichler z 222,5 točke. Skočil je 225,5 m, najdaljši polet pa je imel drugouvrščeni Avstrijec Michael Hayböck (242,5 m). Vsi štirje Slovenci so se uvrstili na tekmo, razvrstili pa so se takole: 11. Bor Pavlovčič (220 m), 14. Timi Zajc (216), 16. Anže Lanišek (214,5) in 21. Domen Prevc (216,5).

Peter Prevc: Sam sem si kriv

Za šok na uradnem treningu je poskrbel Peter Prevc, ki se s poletoma, dolgima 212,5 in 205,5 metra, ni uvrstil v slovensko ekipo za kvalifikacije. Tako je svetovni prvak iz Kulma 2016 ostal brez nastopa na posamični tekmi. »Naredil sem vse, kar sem lahko, moja skoka sta bila boljša kot prejšnji konec tedna v Rusiji, vendar pa ni bilo dovolj. Seveda sem razočaran, po mojem bo po prespani noči moje razočaranje še večje, za kar pa sem si sam kriv,« se je s pepelom posul najstarejši od bratov Prevc, ki bo danes opravljal vlogo predtekmovalca, nastopa na nedeljski ekipni preizkušnji pa še ni izključil.

Od slovenskih smučarskih skakalcev je bil v prejšnji predčasno končani zimi v posebnem seštevku poletov najvišje uvrščen. Vzhajajoči zvezdnik iz SSK Ljubno BTC je moral premoč priznati zgolj avstrijskemu šampionu. Srebrno kolajno je s polletno zamudo konec septembra prejel v Planici, kjer mu jo je izročil glavni trener naše reprezentance»To bo še dodatna spodbuda za svetovno prvenstvo v poletih,« je tedaj izjavil Zajc in se ozrl na letalnico bratov Gorišek, na kateri se je včeraj začelo že 26. SP v poletih. Že v prejšnji sezoni, ko je blestel na Kulmu, si je za cilj v Planici zastavil kolajno. Včeraj je začel solidno in z uvrstitvijo v ekipo za posamično tekmo, iz katere je obpresenetljivo izpadel, izpolnil svojo prvo željo. Za uresničitev visokega cilja, ki si ga je zastavil že pred letom dni, pa bo moral v današnjih uvodnih dveh serijah (z začetkom ob 16. uri) ter jutrišnji tretji in četrti še kaj dodati svojemu kvalifikacijskemu nastopu (216 m).Spogleduje se z drugo rdečo črtoEnako je tudi glede izboljšave osebnega rekorda, ki znaša 240 metrov iz lanske Planice. »Želim si čim bolj uživati in se čim bolj približati drugi rdeči črti. Če mi bo to uspelo, bom zadovoljen,« je povedal 20-letnik iz Hramš (v občini Žalec), ki sicer predolimpijske sezone svetovnega pokala 2020/21 ni odprl najbolje. V Visli je pristal na 23. mestu, v Ruki je obakrat ostal celo povsem praznih rok, v Nižnem Tagilu pa je stopnjeval svoje nastope ter izvlekel 22. in 10. mesto. V skupni razvrstitvi ta čas zaseda 27. mesto.Na vprašanje, ali bi, denimo, vzel skupno deseto mesto, če bi mu ga kdo ponudil zdaj, je po krajšem premisleku odvrnil, da bi ga. »V svoji drugi sezoni med elito (2018/19), ki sem jo v skupnem seštevku končal na devetem mestu, sem se prepričal, da je treba za takšno uvrstitev vso zimo skakati na vrhunski ravni,« je pojasnil Zajc, ki bi si še bolj kot deseterico želel večkrat skočiti na zmagovalni oder. »Stopničke so tisti žar, ki ti vliva dodatno spodbudo in te žene naprej. Če dobro premislim, bi bil raje skupno petnajsti in dosegel štiri, pet uvrstitev na zmagovalni oder, kot pa če bi bil na koncu deseti in bi se ves čas s(m)ukal okrog desetega mesta,« je razmišljal.Tik pred zdajci ujel zadnji vlakKot je razložil, je imel od drugega krajšega dopusta konec avgusta precej težav. »Ko smo se vrnili na skakalnico, sem se veliko lovil in moral sem zares močno garati, da sem se tik pred začetkom sezone vsaj približno sestavil in ujel zadnji vlak,« je zaupal.Ko gre na tekme, s sabo vzame predvsem dovolj spodnjih hlačk in nogavic. »Drugega niti ne potrebujem. Za računalniške igrice skrbi, on nosi s sabo igralno konzolo playstation, s katero se – ko imamo preveč časa – malo zamotimo. Največ igramo nogomet in formulo 1, tako da je dovolj tekmovalnosti. Enkrat gre enemu bolje, naslednjič drugemu. V formuli 1 sem naredil napredek, tako da sem korak pred Anžetom in mu sem ter tja pokažem, kako mora odpeljati določeno linijo, da je zraven. Žaba je navijač Ferrarija, jaz pa ne navijam za nikogar, toda največkrat izberem,« je razkril Zajc in pripomnil, da z igricami ne pretiravajo. »Hitro te lahko kaj spravi ob živce. Zato na dan tekme običajno ne igramo, da ne bi bilo preveč tekmovalnosti.«Bolj kot formulo 1 spremlja motociklistične dirke v razredu motoGP. »Potem ko se je poškodoval, ki je izpustil vso sezono, so postale dirke letos še bolj zanimive, saj je skoraj na vsaki zmagal nekdo drug. Zato je bilo toliko težje vnaprej napovedati zmagovalca. Da se bo z naslovom svetovnega prvaka okitil, zares nisem pričakoval, tudi Suzuki je bil verjetno presenečenje za vse,« je dejal Timi in pribil, da sam ostaja zvesti navijačZ motorjem za motokros se je vozil predvsem aprila, maja in junija, pozneje pa ne več, ker se je povsem osredotočil na skoke. »Poleti sem ga res malokrat zapeljal iz garaže, ker sem se bal, da si ne bi česa naredil. Vožnja z motorjem je namreč kar nevarna in hitro se ti lahko zgodi kaj neprijetnega. Bilo bi grozno, če bi moral zaradi kakšne poškodbe izpustiti sezono.«