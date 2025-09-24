Šok v Parizu: zlata žoga za Dembéléja, oče Yamala besnel

Podelitve zlate žoge so vedno bolj podobne oskarjem, in kot se ob takšnih dogodkih spodobi, sodijo zraven tudi večji in manjši škandali. Lansko izvedbo je zaznamoval bojkot Real Madrida, potem ko je na dan pricurljala novica, da »Ballon d'Or« ne bo pripadel Viniciusu Juniorju, ampak Rodriju iz Manchester Cityja. Letos je v Théâtre du Châtelet v Parizu veliko prahu dvignil oče Lamina Yamala, razočaran, ker je prestižni naziv pripadel Ousmaneju Dembéléju iz PSG in ne njegovemu najstniškemu zvezdniku Barcelone.

»To je največja ... Ne kraja, tega ne bi rekel, pač pa moralna krivica do igralca. Ker Lamine je najboljši igralec na svetu in to z naskokom. Ne, ker je moj sin, ampak ker je enostavno najboljši. Nima konkurence. Nekaj zelo čudnega se je zgodilo tukaj nocoj. Naslednja zlata žoga bo gotovo španska,« je rohnel Mounir Nasraoui po koncu prireditve, na kateri ni manjkalo nekdanjih zvezdnikov, kot so Ronaldinho, Gianluigi Buffon, Lothar Matheus, Ruud Gullit, Hristo Stočkov, Marcel Desailly, Andres Iniesta, Luis Figo, Fabio Capello, Marcel Desailly in drugi. Prisotne so bile tudi monaška princesa Charlene, judoistka Clarisse Agbegnenou in Rute Cardoso, žena tragično umrlega Dioga Jote ...

35 golov na 53 tekmah je dosegel Ousmane Dembélé.

Nagrado za najboljše nogometaše že od leta 1956 podeljuje francoska revija France Football. Na prireditvi je manjkalo kar šest od desetih nogometašev, ki so prejeli največ glasov novinarjev, med njimi Mohamed Salah in Cole Palmer. Manjkal bi tudi Dembélé, če ne bi bil poškodovan, saj je PSG ravno v ponedeljek igral prestavljeni derbi v Marseillu.

Lamine Yamal, ki je tako kot lani prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša, je za razliko od očeta športno sprejel poraz in je ob koncu objel Dembéléja, ki je po besedah direktorja France Football Vincenta Garcie zmagal z veliko prednostjo pred Yamalom. Tretji je bil Vitinha in četrti Salah (Liverpool). »Dembélé je zmagal z veliko razliko, zmagal je na vseh celinah, žoga je v pravih rokah,« je zatrdil Garcia.

Lamine Yamal. FOTO: Franck Fife Afp

Enrique ga je spametoval

Dembélé je s PSG osvojil vse francoske lovorike, Uefino ligo prvakov, nastopil je tudi v finalu svetovnega klubskega prvenstva v ZDA. Njegova kariera dolgo ni šla po željah. V Barceloni, ki ga je leta 2017 za 148 milijonov evrov kupila od Borussie Dortmund, ni upravičil pričakovanj. V Parizu pa je njegov potencial znal razviti Luis Enrique, ki je uporabil trdo roko. Muhastega zvezdnika je na začetku sezone zaradi nediscipline celo umaknil iz moštva. Ukrep je zalegel, Dembélé je zaigral kot prerojen, na 53 tekmah je dosegel 35 golov in 15 podaj.

Ko je prejel nagrado iz rok legendarnega Ronaldinha, na odru pa se mu je pridružila mama, so 28-letnika preplavila čustva. »Nisem želel jokati, a ko sem začel govoriti o družini, ljudeh, ki so bili z mano v dobrem in slabem, se nisem mogel zadržati. »Zlata žoga nikdar ni bila med mojimi cilji, saj je nogomet ekipni šport. Toda zdaj sem srečen in počaščen. To je priznanje za klub in vse navijače PSG,« je dodal Dembélé, ki ga je pred operno hišo pričakala navdušena množica.