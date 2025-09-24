  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

NOGOMET

Šok v Parizu: zlata žoga za Dembéléja, oče Yamala besnel

Zlato žogo so podelili Ousmaneju Dembéléju iz PSG. Laminu Yamalu spet nagrada za mladega nogometaša.
Ousmane Dembélé se je veselil prestižne nagrade. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Ousmane Dembélé se je veselil prestižne nagrade. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Lamine Yamal. FOTO: Franck Fife Afp

Lamine Yamal. FOTO: Franck Fife Afp

Ousmane Dembélé se je veselil prestižne nagrade. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Lamine Yamal. FOTO: Franck Fife Afp
Peter Zalokar
 24. 9. 2025 | 08:20
A+A-

Podelitve zlate žoge so vedno bolj podobne oskarjem, in kot se ob takšnih dogodkih spodobi, sodijo zraven tudi večji in manjši škandali. Lansko izvedbo je zaznamoval bojkot Real Madrida, potem ko je na dan pricurljala novica, da »Ballon d'Or« ne bo pripadel Viniciusu Juniorju, ampak Rodriju iz Manchester Cityja. Letos je v Théâtre du Châtelet v Parizu veliko prahu dvignil oče Lamina Yamala, razočaran, ker je prestižni naziv pripadel Ousmaneju Dembéléju iz PSG in ne njegovemu najstniškemu zvezdniku Barcelone.

»To je največja ... Ne kraja, tega ne bi rekel, pač pa moralna krivica do igralca. Ker Lamine je najboljši igralec na svetu in to z naskokom. Ne, ker je moj sin, ampak ker je enostavno najboljši. Nima konkurence. Nekaj zelo čudnega se je zgodilo tukaj nocoj. Naslednja zlata žoga bo gotovo španska,« je rohnel Mounir Nasraoui po koncu prireditve, na kateri ni manjkalo nekdanjih zvezdnikov, kot so Ronaldinho, Gianluigi Buffon, Lothar Matheus, Ruud Gullit, Hristo Stočkov, Marcel Desailly, Andres Iniesta, Luis Figo, Fabio Capello, Marcel Desailly in drugi. Prisotne so bile tudi monaška princesa Charlene, judoistka Clarisse Agbegnenou in Rute Cardoso, žena tragično umrlega Dioga Jote ...

35 golov na

53 tekmah je dosegel Ousmane Dembélé.

Nagrado za najboljše nogometaše že od leta 1956 podeljuje francoska revija France Football. Na prireditvi je manjkalo kar šest od desetih nogometašev, ki so prejeli največ glasov novinarjev, med njimi Mohamed Salah in Cole Palmer. Manjkal bi tudi Dembélé, če ne bi bil poškodovan, saj je PSG ravno v ponedeljek igral prestavljeni derbi v Marseillu.

Lamine Yamal, ki je tako kot lani prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša, je za razliko od očeta športno sprejel poraz in je ob koncu objel Dembéléja, ki je po besedah direktorja France Football Vincenta Garcie zmagal z veliko prednostjo pred Yamalom. Tretji je bil Vitinha in četrti Salah (Liverpool). »Dembélé je zmagal z veliko razliko, zmagal je na vseh celinah, žoga je v pravih rokah,« je zatrdil Garcia.

Lamine Yamal. FOTO: Franck Fife Afp
Lamine Yamal. FOTO: Franck Fife Afp

Enrique ga je spametoval

Dembélé je s PSG osvojil vse francoske lovorike, Uefino ligo prvakov, nastopil je tudi v finalu svetovnega klubskega prvenstva v ZDA. Njegova kariera dolgo ni šla po željah. V Barceloni, ki ga je leta 2017 za 148 milijonov evrov kupila od Borussie Dortmund, ni upravičil pričakovanj. V Parizu pa je njegov potencial znal razviti Luis Enrique, ki je uporabil trdo roko. Muhastega zvezdnika je na začetku sezone zaradi nediscipline celo umaknil iz moštva. Ukrep je zalegel, Dembélé je zaigral kot prerojen, na 53 tekmah je dosegel 35 golov in 15 podaj.

Ko je prejel nagrado iz rok legendarnega Ronaldinha, na odru pa se mu je pridružila mama, so 28-letnika preplavila čustva. »Nisem želel jokati, a ko sem začel govoriti o družini, ljudeh, ki so bili z mano v dobrem in slabem, se nisem mogel zadržati. »Zlata žoga nikdar ni bila med mojimi cilji, saj je nogomet ekipni šport. Toda zdaj sem srečen in počaščen. To je priznanje za klub in vse navijače PSG,« je dodal Dembélé, ki ga je pred operno hišo pričakala navdušena množica.

Več iz teme

nogometzlata žoganogometašLamine YamalBallon dOrOusmane Dembele
ZADNJE NOVICE
10:33
Novice  |  Slovenija
GENSKO ZDRAVLJENJE

Poglejte, kaj hudo bolni Miloš (6) sporoča našim poslancem (VIDEO)

Društvo Viljem Julijan naj bi že tri leta prosjačilo državo, naj Milošu omogoči zdravljenje, a zaman.
24. 9. 2025 | 10:33
10:31
Polet
NOVA RAZISKAVA

Vsakodnevna hoja lahko podaljša življenje tudi za deset let

Hoja je dostopna vsem generacijam, ne zahteva posebne opreme in ne obremenjuje sklepov tako kot nekatere druge oblike vadbe.
Miroslav Cvjetičanin24. 9. 2025 | 10:31
10:06
Kronika  |  Doma
DRAMA V ROMSKEM NASELJU

Streljanje v naselju Brezje: streli odmevali še, ko je policija prišla na kraj

Novomeški policisti so aretirali 38-letnika.
24. 9. 2025 | 10:06
10:01
Ona  |  Aktivni in zdravi
RESNE POSLEDICE

Nova raziskava: hrana iz plastike znižuje kakovost sperme

Nova raziskava potrjuje, da ultra procesirana hrana ne vpliva le na telesno maso, temveč tudi na moško reproduktivno zdravje.
24. 9. 2025 | 10:01
09:39
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Se še splača delati? Nadomestila za brezposelne se višajo, ob znesku vas bo kap

Med novostmi je spodbuda za zaposlitev starejših – tisti nad 59 let bodo ob sklenitvi pogodbe za polni delovni čas do enega leta prejemali 40 odstotkov nadomestila.
24. 9. 2025 | 09:39
09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nakupovanje hrane: ni nujno, da je tako drago!

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali obstaja recept, da bi dihali samo čist zrak?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Z enim polnjenjem do Dalmacije

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Slovensko podjetje, ki postavlja mejo podražitvam

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki