Šok iz Pariza: Đoković tudi brez Rolanda Garrosa?

Vse kaže, da se srbskemu teniškemu igralcu Novaku Đokoviću lahko izmakne tudi nastop na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu. Tamkajšnja ministrica za šport Roxana Maracineanu je v nedeljo zvečer poudarila, da vse omejitve za necepljene proti covidu 19 veljajo tudi za vse športne objekte v Franciji.

Kot je povedala, morajo gledalci in športniki za vstop v športne objekte dokazati, da so cepljeni ali pa bolezen preboleli. Omejitve je dokončno potrdil tudi francoski parlament. Z novo ureditvijo bodo v Franciji zdajšnje 'zeleno potrdilo', ki ponuja dokaz o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testiranju spremenili. Po novem negativni test ne bo več dovoljeval obiska številnih objektov, tudi športnih, v veljavo pa bo stopilo 'cepilno potrdilo'. Sprememba bo bržkone začela veljati že to soboto.

Đoković, ki ni cepljen, je kot zdravniška izjema želel z negativnim testom vstopiti v Avstralijo in nastopiti na odprtem prvenstvu v Melbournu, ki se je začelo danes. Po večdnevnem zapletu so ga avstralske oblasti v nedeljo izgnale iz države.

Necepljeni le trije izmed najboljše stoterice?

Že dan prej so organizatorji teniškega odprtega prvenstva Francije za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili, da se dogovarjajo s tamkajšnjimi oblastmi ter zdravstvenimi organi glede posebnih dovoljenj in vzpostavitev zdravstveno nadzorovanega okolja za nastop necepljenih teniških igralcev na Rolandu Garrosu. Maracineanujeva pa je še pretekli teden razglabljala o vzpostavitvi zdravstveno nadzorovanega mehurčka, ki bi necepljenim igralcem omogočil igranje na pariškem rdečem pesku, a očitno so se kriteriji v zadnjih dneh spremenili.

Med necepljenimi so po podatkih Združenja profesionalnih teniških igralcev (ATP) le trije predstavniki najboljše stoterice lestvice ATP.