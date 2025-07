Šok iz NBA: Dončić in Jokić skupaj v boj za naslov?

Poletje je tudi čas za razkrivanje ozadij in špekulacij v športu. V teh dneh se je v ZDA najavil namig, da naj bi v bodoče v ligi NBA skupaj zaigrala Luka Dončić in srbski zvezdnik Nikola Jokić. Namigi potekajo v obe smeri - selitev Jokića v Los Angeles, ali odhod Dončića v Denver.

Nepričakovan veliki transfer igralca

Yahoo.Sports, Bleacher Report, zgodbo pa povzemajo tudi drugi na čelu s špansko Marco, pišejo, da bi se tudi v naslednji sezoni lahko zgodil nepričakovan veliki transfer igralca, kot je bil to letošnji odhod Dončića iz Dallasa v Los Angeles. Transfer naj bi združil oba omenjena košarkarja.

V Kaliforniji so si letos od tandema Luka Dončić - LeBron James obetali več kot prvega kroga končnice in poraza proti Minnesoti. Zdaj mediji poročajo, da v Los Angelesu ni vse tako, kot bi morali biti. Pojavljajo se informacije, da je v kombinaciji z Dončićem nezadovoljen predvsem LeBron James in da ni edini v moštvu s takšnim odnosom.

Po drugi strani pa je James star že 40 let in ima pogodbo s klubom le še za eno sezono. Nekateri mediji čez lužo zato pravijo, da bo klub podprl 14-let mlajšega Dončića,in ekipo za naprej gradil na Slovencu, v Los Angelesu pa naj bi se mu pridružil še srbski zvezdnik Jokić in nadomestil prav Jamesa. Uspeh bi se gradil tudi na dobrem prijateljstvu košarkarjev s področja nekdanje skupne države.

Mediji čez lužo pišejo tudi, da bi selitev podprl tudi Denver, če bi dobili kakršno koli znamenje, da Jokić ne namerava podaljšati pogodbe s klubom. Z Los Angelesom bi se v zameno dogovorili za prestop nekaterih mladih talentov in nekaj izbir na naslednjih naborih.

Namiguje se tudi na možnost selitve Dončića v Denver

Mediji pa namigujejo tudi možnost selitve Dončića v Denver, saj naj bi Dončić ne bil za vsako ceno navezan na metropolo na ameriški zahodni obali. Zaenkrat slovenski reprezentant sicer ostaja v Los Angelesu, ob izteku pogodbe čez leto dni pa se ponuja tudi selitev.

Vsekakor bi tandem v napadu povzročal izjemne preglavice vsem obrambnim postavitvam lige. Jokić je lani dosegel po 29,6 točke, 12,7 skoka in 10,2 podaje na tekmo, oziroma trojni dvojček na vsaki tekmi. Le malo slabši je z 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 podaje Dončić.