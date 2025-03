Sojenje za smrt Diega Maradone: ga je ubil njegov kirurg?

V Argentini se je začelo sojenje sedmerici zdravstvenih delavcev, obtoženih malomarnosti, zaradi katerih je domnevno umrl nogometni zvezdnik Diego Armando Maradona. Najhujši očitki letijo na njegovega nevrokirurga Leopolda Luqueja, za katerega so mnogi prepričani celo, da bi moral biti obtožen umora.

Luque naj bi Maradoni, ki se je večji del življenja boril z odvisnostjo od alkohola in prepovedanih drog, uživanje opojnih substanc celo omogočal, čeprav se je povsem dobro zavedal, da ga to lahko ubije. Sporočilo, ki so ga preiskovalci našli v njegovem mobilniku, to celo potrjuje, nevrokirurg je v njem namreč zapisal: »Ta debeluh bo na koncu še končal pod zemljo.«

Maradona, ki je umrl pred slabimi petimi leti, je imel v času smrti srce močno povečano, tehtalo je kar 503 grame, je ugotovil mrliški oglednik, kar je skoraj dvakratna teža zdravega srca.

Odpeljal ga je iz bolnišnice

»V hiši groze, kjer je umrl Diego Maradona, ni nihče storil tistega, kar bi moral, to velja za ljudi, ki bi morali skrbeti za njegovo zdravje,« je ob začetku sojenja, ki naj bi trajalo pet mesecev, dejal državni tožilec Patricio Ferrari, prepričan, da bo njemu in njegovi ekipi uspelo dokazati, da so Luque in soobtoženi v veliki meri prispevali k smrti enega najboljših nogometašev vseh časov.

Na Leopolda Luqueja (drugi z leve) letijo hudi očitki. FOTO: Luis Robayo/Afp

»Po operaciji zaradi krvnega strdka v možganih bi moral Maradona ostati v bolnišnici, tako so mu svetovali zaposleni, a ga je Luque na njegovo željo odpeljal domov. Jasno je, da Maradona takrat ni bil sposoben jasno razmišljati, še manj je bil sposoben ustrezno oceniti svoje zdravstveno stanje. To bi moral storiti Luque in ga prepričati, naj ostane v bolnišnici, da ga je odpeljal domov, je bilo skrajno neodgovorno in nevarno,« je dejal Ferrari, ki meni, da ga je nevrokirurg s tem, ko ga je odpeljal iz bolnišnice, ubil.

Če je hotel pivo, da je dobil

Na domu nogometaša namreč ni bilo ustrezne medicinske opreme, ki bi jo potrebovali, če bi se njegovo stanje hitro poslabšalo, poleg tega pa so mu ljudje, ki bo morali zanj skrbeti, celo prinašali alkohol ter mu vanj podtikali uspavala.

»Če se je Diego zbudil ob devetih in prosil za pivo, ga je dobil. Da je zvečer hitro zaspal, so mu v pivu raztopili uspavalne tablete. V nekem trenutku je bil tako zmeden, da se je pogovarjal po namišljenem telefonu,« je dejala psihologinja Griselda Morel, ki je delala z Maradonovim osemletnim sinom, zato je bila pogosto v njegovi hiši, tudi v dneh pred njegovo smrtjo.