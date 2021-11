Sodniki za pošteno igro

Na 23. ekipnem EP v šahu na Čatežu ob Savi je, kljub neugodni epidemiološki sliki, zbrana evropska šahovska smetana, prvenstvo pa je v polnem razmahu. Le malo pred začetkom je na gradu potekal zaključek fotografskega natečaja z naslovom Šah in šport 2021. Tematske fotografije si je mogoče ogledati na spletni strani prvenstva ali gradu Brežice. Ko so najboljši šahisti Evrope v uvodnih partijah ustvarjali svoje kreacije, se je vzporedno odvijal kongres ECU. Na tem najvišjem organu evropskih federacij so se skupaj s FIDE zastavili pomembni cilji evropskega šaha. Svoje priložnosti ob kongresu je iskala tudi slovenska delegacija, ki jo v prihodnjem letu čaka še organizacija posamičnega EP za člane. Podpredsednica ECU in izvršna direktorica Dana Reiznice-Ozola je obiskala sloviti šahovski kraj Stari trg ob Kolpi.

ČRNI NA POTEZI Vocaturo D. – Christiansen J. S. (Ekipno EP, Čatež 2021) Italijanski velemojster Vocaturo je odigral potezo Tdd4. Kako ga je za slabo potezo kaznoval norveški velemojster Christiansen? Črni na potezi zmaga. REŠITEV: 1… c5 2. Td6 b5 in beli ne more več rešiti ujete trdnjave na polju c4, zato je beli predal partijo.

Ta trenutek najpomembnejša šahovska funkcionarka na svetu si je ogledala edinstveni šahovski muzej Vinka Kobeta in se osebno prepričala, kako uspešni so lahko klubi zunaj velikih središč. V okviru prvenstva so na svoj račun prišli tudi trenerji in sodniki, ki so se lahko udeležili mednarodnih seminarjev. Vse partije prvenstva je mogoče spremljati v neposrednem prenosu na uradni spletni strani prvenstva, skupaj s komentarji priznanega hrvaškega velemojstra Alojzija Jankovića. V četrtek bo posebni gost komentatorskega studia slovenski velemojster Duško Pavasovič.

Kontrola mobilnih naprav

Veliko napora je vloženega v upoštevanje strogega režima za preprečevanja okužbe s koronavirusom, zato organizatorji upajo, da se bo vse izteklo brez zapletov. V času prvenstva je za vsakega udeleženca obvezno dvofazno testiranje. Prvo je bilo opravljeno ob prihodu, naslednje je bilo na vrsti na včerajšnji prosti dan. Tudi sicer se spoštujejo vsa stroga organizacijska pravila. Vsakodnevno se izvaja nadzor nad nošenjem mobilnih naprav v igralno dvorano.

Catesah

Specializirani sodniki za pošteno igro pa v vsakem trenutku lahko preverijo osebne stvari igralcev in izvedejo naključne preglede celo po že odigranih partijah. Za dobro vzdušje in počutje igralcev ter njihovo higiensko varnost skrbijo številni prostovoljci. Poleg logističnih nalog po vsakem krogu vestno razkužijo vso dvorano.