Sobočani znova v Ljudskem vrtu

Prva liga Telemach Koper 7 6 1 0 16:5 19

Bravo 8 3 4 1 8:5 13

Olimpija 8 4 1 3 12:10 13

Maribor 8 4 1 3 12:13 13

Mura 8 3 2 3 11:14 11

Tabor 8 3 1 4 8:7 10

Celje 8 3 1 4 10:10 10

Aluminij 8 1 4 3 5:7 7

Domžale 7 2 1 4 8:12 7

Radomlje 8 1 2 4 7:14 5

Koprčani so že prepričljivi prvaki prve četrtine 1. SNL, a v 9. krogu lahko sijajen niz dopolnijo še z zmago proti Bravu. Dvoboj prvega in drugega bo jutri na Bonifiki, danes pa bo še večji derbi v Stožicah, kjer bo Olimpija gostila Celjane. Občinska bitka za najboljšega bo danes v Domžalah, nedeljski paket tekem pa se bo zaokrožil v Sežani in Mariboru z vrhuncem kroga, derbijem vijoličnih in črno-belih.Počasi se stvari postavljajo na pravo mesto. Radomljani so že v vlogi avtsajderjev, toda uganka je, v kakšni bodo večji bratje Domžalčani. Bošnjaška linija s trgovskimi obrisi pod taktirkov klubu zmaguje, na igrišču pa je premalo zmag. Domači trenerje sredi tedna čistil pljuča in duha v Julijcih za tekmo proti klubu, pri katerem je dobil prvoligaško priložnost na trenerskem stolčku.Zeleno-beli so z izjemo Mariborčanov prejeli zaušnice vseh močnejših tekmecev v tej sezoni. Koper, Bravo, minuli teden še Mura. Če bodo še Celjani premočni, potem sein njegovi pomočniki znova lahko sprašujejo, kje, zakaj in kako so ga lomili. Sicer velikih neznank ni, delni odgovor bi lahko dali močni in iz tekme v tekmo boljši Celjani. Le še nekaj malenkosti, gotovo pa manj kot Ljubljančane, jih loči od moštva za vrh.Sežanci bi s polnim izkupičkom ušli tekmecu za obstanek, še boljše volje pa bi bili v vodstvu kluba, saj bi se jim izšla menjava trenerja.se bo z večjo zalogo točk lažje posvetil tudi igri, ta je bila manjša težava Kidričanov. Še večja je učinkovitost. Ni vsak Maribor, ki so mu nasuli tri gole. Za nobenega od njiju pokalna poraza nista bila kaj prida boleča.Kičasto je na igrišču, na lestvici, v slačilnici ... Da, Koprčani so v paradižu, a zdaj začenjajo tudi drugačno vrsto tekem: ko niso več plenilci, temveč plen. To je tudi derbi prijateljev, domačega trenerjain šišenskega. Oba uvrščajo v najvišji razred, a nekaj je zmagovati brez pritiskov, drugo pa, ko gre za lovorike. Na Bonifiki so tudi prepričani, da jezrel za vidnejše vloge tudi priMura je opravila prvo učno uro v konferenčni ligi in prejela lekcijo ali zgolj sporočilo, da je v »napačni« ligi. Njena je domača in zanesljivo je to vedel tudi, ki mu slog mariborske igre in filozofijanadvse ustrezata. Pri Mariborčanih še ni miru. Rožmana na stolčku najbrž drži le varna pogodba.