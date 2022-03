Sobočani so jezni, nekdo je preplačan

Najboljši strelec nogometašev CB24 Tabora Dino Stančič je odločil dvoboj v Spodnji Šiški in golu za točko proti Kopru v 25. krogu 1. SNL Sežancem prinesel še tri v 26. krogu. Napadalec, a ne s profilom strelca, Mićo Kuzmanović je Celjanom odprl pot do druge zmage v drugem delu sezone. Koprčani so končali niz štirih tekem brez zmage.

Mariborčani bodo danes branili vrh lestvice proti zadnjeuvrščenim Kidričanom brez kaznovanega (štirje rumeni kartoni) Ognjena Mudrinskega. Vijolični imajo tudi brez svojega prvega strelca dovolj močno zasedbo, da bi lahko nadomestili njegovo odsotnost. Čeprav je njihov drugi najučinkovitejši mož Nino Žugelj s komaj štirimi goli. Na strelsko vstajenje čakajo tudi pri prvakih iz Murske Sobote.

Prva liga Telemach Maribor 25 15 3 7 39:26 48 Koper 26 13 7 6 42:32 46 Olimpija 25 13 6 6 34:22 45 Bravo 26 10 8 8 25:23 38 Mura 25 9 10 6 33:33 37 Domžale 26 9 8 9 35:32 35 Celje 26 8 5 13 29:36 29 Radomlje 26 7 6 13 30:38 27 Tabor 26 6 7 13 23:27 25 Aluminij 25 4 8 13 22:43 20

Po odhodu trenerja Anteja Šimundže, ki je držal vajeti s trdo roko ter s kombinacijo disciplinirane moštvene igre in taktične dovršenosti vselej našel strelskega junaka, ima njegov naslednik Damir Čontala več preglavic zaradi neučinkovitosti napadalcev. Povrhu nima več na voljo še vedno vodilnega strelca ekipe Amadeja Maroše (pet golov), na katerega se je bilo mogoče zanesti, četudi je bil pri Šimundži pogosto na stranskem tiru.

Daku porušil plačilni red

Učinek najbolj izpostavljenih Murinih napadalcev je slab. Z izjemo Žige Škofleka, ki je igral le 70 minut, še nihče ni dosegel gola. Nardin Mulahusejnović je letos v 263 minutah dosegel avtogol – proti Olimpiji. Mihael Klepač ima prazno strelsko statistiko v 48 minutah. Mitja Lotrič je igral le 92 minut in še ni zadel. V šampionski sezoni Celja je bil Prekmurec celo tretji najboljši strelec v ligi z 18 goli.

Luka Bobičanec in Tomi Horvat sta letos s po dvema goloma najboljša strelca Sobočanov, pri čemer je Horvat izraziti zvezni igralec, ki ima prej organizatorske sposobnosti kot strelske. Murini selektorji še ne morejo mirno spati, ker so iz Osijeka pripeljali kosovskega napadalca Mirlinda Dakuja. S 24 leti ne sodi v kategorijo mladih, povrhu je le posojen.

Izidi in para 26. kroga Kalcer Radomlje: Koper 0:1 (Marko Đira 44.), Bravo: CB24 Tabor 0:1 (Dino Stančič 24.), Celje: Domžale 2:1 (Mićo Kuzmanović 27., Ivan Majevski 86.; Emir Saitoski 87., rdeči karton: Senijad Ibričić 90.); danes: Aluminij – Maribor (15.), Mura – Olimpija (17.30).

Toda postavni 192 cm visoki napadalec v 443 minutah še ni zabil gola. Tolaži se lahko le s tremi asistencami. A Daku je, kot uhaja iz slačilnice, ujezil del igralcev, saj je porušil plačilni red. Njegov mesečni zaslužek je tudi nekajkrat večji od igralcev iz drugega plačilnega razreda, nekaj jeznih je tudi iz najvišjega, njegovih golov pa ni. Vzdušje lahko popravi le gol proti Olimpiji. Za zmago!