So preprečil veliko vrnitev Caruane

Glavna zgodba uvodne polovice ameriškega prvenstva v šahu so bile slabe predstave prvega favorita Fabiana Caruane. Po dveh zaporednih porazih v petem in šestem krogu se je znašel v na videz brezizhodnem položaju, a je v nadaljevanju vendarle povsem preobrnil potek turnirja. S tremi zmagami v naslednjih štirih partijah je izkoristil neučinkovitost tekmecev in se pred zadnjim krogom iz spodnjega dela razpredelnice celo zavihtel na delitev prvega mesta. Na dlani je imel tudi popoln preobrat, saj sta oba njegova tekmeca, Wesley So in Samuel Sevian, remizirala svoji zadnji partiji. Caruana je vodil bele figure proti prvaku iz leta 2018, Samu Shanklandu, in v srednji igri že prišel do lepe prednosti. Tekmec je žrtvoval damo za trdnjavo in lahko figuro, Caruana pa ni izkoristil priložnosti in po napeti borbi se je tudi ta partija razpletla z remijem. Po enajstih krogih je tako na vrhu končala trojica z enakim izkupičkom in odločitev o letošnjem naslovu je padla v podaljških s pospešenim tempom za razmišljanje.

Beli na potezi Yip – Zatonskih, Saint Louis 2021. Kako je nova ameriška prvakinja hitro zaključila partijo v svojo korist? REŠITEV: 1.b4! Lxb4 (1…a6 2.bxc5 axb5 3.Lxd4 De8 4.cxb6 itd.) 2.Txd4 in črna je pred neizogibnimi materialnimi izgubami takoj priznala poraz.

Odločilna za končni razplet je bila že prva partija Caruana – So. Caruana je bil spet blizu pomembni zmagi, ki bi ga pripeljala na prag lovorike, a je po dramatičnem preobratu, ob iztekajočem se času za razmišljanje najprej zapravil zmago, nato pa še remi. So je s to zmago s črnimi figurami prišel do odličnega izhodišča za prvo mesto, ki ga ni zapravil. V drugi partiji, v kateri mu je zadostoval že remi, je premagal še Seviana in se razveselil tretjega naslova ameriškega prvaka, drugega zapored. Lanskega si je zaradi pandemije priigral prek spleta, letošnjega spet za pravimi šahovnicami. Dosegel ga je v zanj značilnem slogu, s čvrsto in zanesljivo igro, s katero ni niti enkrat okusil grenkobe poraza. V standardnem delu je sicer dobil le dve partiji, a v izenačeni konkurenci je bilo tudi to dovolj za delitev prvega mesta. V podaljških je imel tudi nekaj sreče, ki pa jo je znal izkoristiti na najboljši možni način.

Ugnala štiri nekdanje prvakinje

Pri članicah si je 18-letna Carissa Yip svojo prvo lovoriko zagotovila že krog pred koncem. Najbližjo zasledovalko je pustila za seboj za celo točko in pol. Dobro je začela, po edinem porazu, ki ga je doživela v petem krogu, pa je nanizala kar pet zaporednih zmag in takšnemu tempu ni zmogla slediti nobena tekmica. V izjemnem nastopu je ugnala štiri nekdanje ameriške prvakinje, tudi prvo nosilko turnirja in osemkratno zmagovalko Irino Krush, ki je bila na koncu tretja. Matej Šebenik