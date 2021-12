Sneg dviguje z uspehi in skrivnostnimi vezmi

Sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se je letos začela zelo podobno, kot se je leta 1996. Uvodnih pet tekem je dobilo pet različnih skakalcev, četrti zmagovalec pa je bil Slovenec. Takrat je bil to Primož Peterka, zdaj Anže Lanišek, ki v skupni razvrstitvi zaseda odlično drugo mesto (s 83 točkami zaostanka za Nemcem Karlom Geigerjem). Pred današnjim odhodom na naslednjo postajo v Klingenthalu, kjer si je leta 2014 za 21. mestom priskakal prve točke za svetovni pokal, je domžalski as še enkrat podoživel svojo premierno zmago izpred 11 dni v Ruki.

»Ko sem pristal na zeleni črti, sem si najprej rekel: »Naj se mi zdaj le ne ponovi razplet iz Zakopanov, kjer sem v prejšnji sezoni po podobnem scenariju za las ostal brez zmage! A tokrat sem bil na srečo na pravi strani črte in točk. Bil sem res vesel,« si je vnovič oddahnil Lanišek, ko se je spomnil razburljive preizkušnje na Finskem. Na krstno zmago ga bo spominjalo tudi daljše čakanje na vrhu zaletišča pri minus 20 stopinjah Celzija.

Rad poprime za lopato

»Ko so mi ponujali odejo, je nisem hotel vzeti, ker bi se z njo dal v podrejen položaj. Občutek bi imel, kot da igram reveža. Malo me je res zeblo v roke, a v tistih trenutkih nisem želel razmišljati o mrazu. Na svoj nastop sem čakal več minut (6), poleg tega sem že prej kar dolgo stal na mrazu. Na srečo sem se prej res dobro ogrel. Kako zelo je to pomembno, sem spoznal pred dvema letoma, ko sem v kvalifikacijah skočil zelo slabo, ker sem bil zaradi mraza preveč zakrčen,« je pojasnil 25-letni član SSK Mengeš, ki se sicer v čarobni Ruki, kakor jo je sam opisal, odlično počuti.

»Ko sem med vožnjo opazoval naravo, me je pogled nanjo zelo sproščal. V tem sem izjemno užival – zasnežena drevesa, 20 stopinj pod ničlo, to je prava zima. Ne bi se pritoževal, če bi imeli tako tudi pri nas, zato sem prav vesel, da ga je pred dnevi nekaj zapadlo tudi pri nas. Prijetno je sem ter tja poprijeti za lopato in odkidati dvorišče,« je omenil Lanišek, ki je dvignil obilo snega tudi s svojimi vezmi.

2 posamični uvrstitvi na zmagovalni oder je Anže Lanišek že dosegel v tej sezoni.

»Gre za vezi, ki jih je letos razvil Peter Slatnar. Ko sem jih poskusil, sem videl, da mi ustrezajo in da jim lahko zaupam, kar je najpomembneje. Če mi lahko prinesejo kakšno malenkost, še toliko bolje, čeprav bistvene razlike ni. Zanimivo pri vsem tem je to, da je postala konkurenca pozorna nanje šele po moji zmagi. Do takrat se zanje nihče ni zmenil, po Ruki pa so jih tudi fotografirali in jih začeli pozorno proučevati. Sam zdaj težko zdaj govorim o njih, morda tudi ne želim. Naj ostane še skrivnost,« je slovenski prvak povedal o vezeh, s katerimi sicer tekmuje tudi Lovro Kos.