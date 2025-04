Šampionko po hudi poškodbi čaka dolgo okrevanje, pravi kirurg (VIDEO)

Skupna zmagovalka minule sezone svetovnega pokala alpskih smučark Federica Brignone je po zlomu noge ob padcu na tekmi državnega prvenstva Italije v Val di Fassi še isti dan v Milanu prestala operacijo. Ta je potekala dobro, je za italijansko agencijo Ansa povedal zdravnik, ki je operiral italijansko šampionko. Brignone čaka daljše okrevanje.

»V najsrečnejšem trenutku moje kariere to res ni bilo potrebno,« je v prvi izjavi za Anso po operaciji dejala Brignone.

»Pred mano je bil še en mesec dela in komaj sem čakala, da opravim še te zadnje obveznosti. Namesto tega se bom morala soočiti z novim izzivom, pri katerem bom, kot vedno, dala vse od sebe,« je dejala najboljša smučarka minule sezone.

Kot je dejala, so bile razmere na progi odlične. »Bila sem v redu. Če bi še enkrat lahko ponovila vožnjo, bi naredila vse enako, le skušala bi preprečiti padec,« se je pošalila Brignone.

Namestili so ji ploščico z vijaki

»Operacija je potekala dobro, rekel bi, celo bolje od pričakovanj. Potrjen je bil hud zlom s poškodbo kapsularne vezi srednjega dela in tudi sprednjih križnih vezi v kolenu. Poseg na kosti je potekal dobro, namestili smo ji ploščico z vijaki,« je za Anso povedal kirurg Andrea Panzeri, predsednik zdravniške komisije italijanske smučarske zveze Fisi, ki je operiral Brignone.

»Popravili smo medialni del vezi, medtem ko bomo križni del ocenili kasneje. Federica se je zbudila, je v svoji sobi, malo jo boli. V petek bo začela proces rehabilitacije, ki bo počasi pripeljal do njenega okrevanja. Pričakujemo 45 dni pooperativne rehabilitacije, potem pa bomo teden za tednom videli, kako bomo prilagodili program,« je takoj po operaciji še pojasnil zdravnik operater.

Utrpela več poškodb

Brignone se je, kot smo poročali, v četrtek hudo ponesrečila v drugi vožnji veleslaloma italijanskega državnega prvenstva. Izgubila je nadzor nad smučmi in se zaletela v ena od vratc ter pokosila naslednja. Ugotovili so ji zlom s premikom golenice in glave fibule leve noge. Izkazalo pa se je, da je Brignone utrpela tudi poškodbo sprednje križne vezi v levem kolenu.

27. marec 2025; Sun Valley, ZDA; zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Federica Brignone se veseli s kristalnim globusom. FOTO: Christopher Creveling Imagn Images Via Reuters Connect

Za 34-letnico je bila tekmovalno zelo uspešna sezona, ki jo je kronala z drugim velikim kristalnim globusom v skupni razvrstitvi vseh disciplin svetovnega pokala. Najboljša je bila tudi v seštevkih smuka in veleslaloma.

Brignone je veljala za glavno kandidatko za medalje na olimpijskih igrah prihodnje leto v domači Cortini d'Ampezzo.