Smrekar pokazal Zajcu rumeni karton

Spor med Timijem Zajcem in zdaj že bivšim glavnim trenerjem skakalne reprezentance je dobil novo poglavje po včerajšnjem sestanku disciplinske komisije Smučarske zveze (SZS), ki je skakalcu izrekla opomin pred izključitvijo.



Potem ko je Gorazd Bertoncelj zaradi javne eskalacije spora z Zajcem – ne pozabimo: pod njegov zapis na instagramu so se z všečkom podpisali tudi drugi skakalci – zapustil reprezentančno jato in ga je nasledil dotedanji pomočnik Robert Hrgota, je zgodba dobila pričakovano nadaljevanje.

Disciplinska komisija SZS, ki jo sestavljajo predsednik Enzo Smrekar, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič in direktor Uroš Zupan, je hitro sporočila svojo odločitev, ki se glasi: Timi Zajc je po sestanku disciplinske komisije prejel kazen opomina pred izključitvijo iz reprezentance za določen čas ali za stalno.



»Člani komisije so skrbno pretehtali vsa poročila in zapise o dogodku, ki se je zgodil v petek, 11. 12. 2020, po končanem prvem dnevu svetovnega prvenstva v poletih v Planici. Sprejeli so opravičilo, ki ga je Timi Zajc v pisni obliki posredoval na Smučarsko zvezo Slovenije in javnosti. S športnikom je bil opravljen tudi pogovor, na katerem je predstavil svoja dejstva in se tudi pred komisijo opravičil,« je povedal Smrekar.



»Zaupanje v delo se lahko izgubi, spoštovanja pa ne smemo izgubiti nikoli. Kot pozitivno smo ocenili opravičilo Timija Zajca, ki je po premisleku uvidel, da je storil napako. Kljub kazni, ki smo jo izrekli, pa bistvo delovanja Smučarske zveze Slovenije ni kaznovanje, temveč ostaja delovanje v smeri športnikovega razvoja in rasti. Pričakujemo, da bo Timi Zajc k delu in odnosom v reprezentanci pristopil tako, kot se za vrhunskega športnika spodobi, v skladu z etičnimi normami, ki veljajo v svetu športa. Vsi vanj verjamemo in mu v znak spoštovanja dajemo priložnost, da to tudi dokaže,« je še dodal prvi mož SZS Smrekar.



Zajc je odločbo že včeraj prejel tudi formalno, toda kljub temu ostal brez udeležbe na dveh tekmah konec tedna, ko bo karavana smučarskih skokov gostovala v švicarskem središču v Engelbergu.



Kako torej naprej? Najverjetnejši razplet je čimprejšnja vrnitev Zajca v reprezentanco, pri čemer bo gotovo zanimivo videti tudi učinek skakalcev na prvi tekmi po odhodu očitno nepriljubljenega Bertonclja. »Poskrbeti moram za šest, sedem fantov, ki jih moram odpeljati na tekmo v Engelberg, kjer se morajo izkazati. Šele potem prideva na vrsto midva z Zajcem,« je denimo zatrdil Hrgota. Več bo znano naslednji teden, ko bo sestanek po vrnitvi reprezentance iz Švice.