Sloviti tekmeci so izziv za Dončića

Po 79 nastopih v ligi NBA imajo košarkarji Dallasa pred očmi dva datuma: 10. april, ko bodo odigrali zadnjo tekmo v rednem delu sezone, in 16. april, ko se bo začela končnica prvenstva. V pričakovanju nekaj prostih dni in tednov velikih odločitev poskušajo pametno uporabiti preostale atome moči. In ni lepšega občutka kot ugnati branilca naslova v njegovi dvorani. Še več: ob zmagi nad Milwaukeejem s 118:112 je Luka Dončić zasenčil letečega Giannisa Antetokounmpa.

Dva večera po polomu z 32 točkami razlike proti Washingtonu, ki nima niti teoretičnih možnosti za uvrstitev v končnico, je Dallas prekosil lanske prvake in se jim oddolžil za domači poraz konec decembra. Takratni spektakel je minil brez obeh asov iz Slovenije in Grčije, v revanši pa sta prevzela glavni vlogi. Junak lanskega finala in dvakrat najboljši košarkar celotne sezone (2019 in 2020) Antetokounmpo se je trudil po najboljših močeh, a njegovih 28 točk in 10 skokov ni bilo dovolj za zmago, ki bi Milwaukeeju prišla zelo prav v boju za drugo mesto v vzhodni konferenci. Dončić ga je prekosil z 32 točkami, 15 asistencami (ob 6 izgubljenih žogah) in 8 skoki.

»Ko igraš proti takšnemu superzvezdniku, kot je Giannis, imaš razumljivo dodatno motivacijo. On je prvak, dvakratni MVP,« je pojasnil Dončić po peti zaporedni predstavi z vsaj 32 točkami in petem nastopu v sezoni s 15 asistencami. Antetokounmpo mu ni ostal dolžan: »Luka je eden od najbolj nadarjenih košarkarjev v naši ligi. Pravzaprav je eden od največjih talentov, kar se jih je v zgodovini preizkusilo v košarki.«

Med velikim spopadom je užival tudi Dallasov trener Jason Kidd. Po imenitni igralski karieri in začetku nove kariere je namreč v letih 2014–2018 sedel na klopi Milwaukeeja in imel pomembno vlogo pri uveljavljanju mladega Antetokounmpa. Lani pa je prevzel Dallasovo krmilo z jasno nalogo: unovčiti božanske sposobnosti Luke Dončića.

Prvič po šampionskem letu?

Teksaška ekipa je od vstopa v koledarsko leto 2022 odigrala 44 tekem in jih 32 dobila. Vse bolje igra tudi velemojster iz Ljubljane, ki je v uvodnih dveh mesecih in pol izpustil 15 tekem zaradi poškodb, covida-19 in težav s telesno pripravljenostjo. Od 2. januarja je manjkal le še trikrat in Dallas je vsakič zmagal, tako da se s trenutno skupno bero 49:30 odločno poteguje za tretje mesto v zahodni konferenci z Golden Statom (50:29) in Denverjem (47:32); Phoenix (62:16) in Memphis (55:23) sta nedosegljiva.

In ker je Kiddova četa v minulih mesecih večkrat dokazala, da se lahko kosa tudi z najboljšimi, se lahko veseli začetka končnice, bržkone s prednostjo tekme več v domači dvorani v uvodnem krogu. To ji je nazadnje uspelo v sezoni 2010/11, v kateri je osvojila svojo edino šampionsko lovoriko doslej – z Jasonom Kiddom kot organizatorjem igre. V naslednjih desetih sezonah je Dallas štirikrat ostal brez izločilnih bojev (2013, 2017–2019) in šestkrat obstal na prvi oviri. Tudi lani in predlani, ko so bili zanj usodni LA Clippers.