Slovensko reprezentanco oslabil virus, potovali bodo v Egipt

Na seznamu Vranješa so po odpovedi Marguča naslednji igralci:

vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urh Kastelic (Göppingen) in Miljan Vujović (Celje Pivovarna Laško);

krilni igralci: Darko Cingesar (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Dragan Gajić (Limoges) in Blaž Janc (Barcelona);

zunanji igralci: Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Dean Bombač (vsi Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Domen Makuc, Jure Dolenec (oba Barcelona) in Nejc Cehte (Hannover);

krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Benfica).



Od 12. januarja v Egiptu

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v petek začela priprave za svetovno prvenstvo v Egiptu ter kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko za evropsko prvenstvo na Slovaškem in Madžarskem 2022. Prvi del priprav bodo izpustiliin pomočnik selektorja, v reprezentanci niKodrin in Zorman sta bila pozitivna na novi koronavirus že na testiranju, ki sta ga opravila 27. decembra lani, Kastelic pa po petkovem prihodu na reprezentančne priprave v Laškem. Oba okužena igralca in pomočnik selektorjaso v samoosamitvi, nova testiranja bodo opravili v ponedeljek, 4. januarja.Tega dne se bo reprezentančnim soigralcem pridružil tudi Zarabec. Srednji zunanji igralec nemškega Kiela si je na nedavnem zaključnem turnirju evropske lige prvakov v Kölnu lažje poškodoval koleno, po dogovoru z Vranješem pa bo na priprave prišel z nekajdnevno zamudo. Iz privatnih razlogov se je nastopu na svetovnem prvenstvu v deželi faraonov odpovedal krilni igralec madžarskega Veszprema Marguč.»Priprave se niso začele po naših željah, a novih igralcev zaenkrat ne bom poklical. Do obeh tekem z Nizozemsko bomo delali z igralskim kadrom, ki ga imam na voljo, a ta se bo moral malce prilagoditi novim razmeram. O svetovnem prvenstvu v Egiptu še ne razmišljamo, trenutno smo povsem osredotočeni na kvalifikacijski tekmi z Nizozemci,« je dejal Vranješ, ki je svoje varovance prvič vodil na današnjem dopoldanskem treningu.Slovenija bo v času priprav v Laškem bivala v takoimenovanem mehurčku v hotelu Thermana in vadila v dvorani Tri lilije. Prvo tekmovalno akcijo bo imela v sredo, 6. januarja, ko se bo v Almereju pomerila z Nizozemsko, druga medsebojna tekma pa jo čaka štiri dni kasneje v Celju.Slovenija bo v Egipt odpotovala v torek, 12. januarja. V predmestju Aleksandrije se bo v okviru skupine H najprej pomerila z Južno Korejo (14. 1.), Rusijo (16.) in Belorusijo (18.). V drugi del svetovnega prvenstva, na katerem bo prvič nastopilo 32 reprezentanc, se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance skupine. Tam se bodo srečale z najboljšo trojico iz skupine G (Švedska, Egipt, Češka in Čile).Slovenska izbrana vrsta je doslej osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla leta 2017 v Franciji, ko je osvojila bronasto kolajno. V Španiji 2013 je bila četrta, v Katarju 2015 je zasedla osmo, v Nemčiji 2007 deseto, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa 18. mesto.