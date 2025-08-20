ALPINIZEM

Slovenski športnik z zgodovinskim dosežkom: »Na 5400 metrih naju je ujela snežna nevihta«

Česen, prejemnik dveh zlatih cepinov, je poudaril, da je bila odprava »popoln izlet v neznano«.
Fotografija: Slovensko-avstrijska naveza Aleš Česen in Lukas Wörle. FOTO: Vincent Wörle
Slovensko-avstrijska naveza Aleš Česen in Lukas Wörle. FOTO: Vincent Wörle

N. P.
20.08.2025 ob 12:10
N. P.
Slovenski vrhunski alpinist, 43-letni Aleš Česen, je konec julija skupaj z Avstrijcem Lukasom Wörlejem opravil prvi vzpon na še neosvojeno goro Cherireen Sar (6224 m) v Karakorumu. Kot so sporočili iz Planinske zveze Slovenije, sta 29. julija preplezala 2400-metrsko prvenstveno smer Chicken Hunt (Lov na kokoši) na zahodni strani gore nad odmaknjenim ledenikom Hurdopin v Pakistanu, poroča STA.

Česen, prejemnik dveh zlatih cepinov, je poudaril, da je bila odprava »popoln izlet v neznano«, saj je bil največji izziv najti varno smer in ujeti kratko vremensko okno. Sprva sta želela splezati na višji Hurdopin Sar (6310 m), a sta načrt opustila zaradi nevarnih snežnih opasti in se usmerila na rezervni cilj. »Okoli pol treh zjutraj sva startala v oblačno noč. Ob sončnem vzhodu na okoli 5400 metrih naju je ujela snežna nevihta, a kmalu se je zjasnilo in vreme je ostalo fantastično cel vzpon,« je opisal. V snežnih pobočjih z nakloni do 80 stopinj so bile razmere idealne, a Česen opozarja: »Pri sestopu je bila potrebna popolna zbranost, saj ledena zahodna pobočja niso dovoljevala nobene napake.«

Opást je alpinistični izraz, ki označuje »plast nametanega snega, ki z bolj položnega dela grebena ali slemena sega nad nasprotno pobočje ali steno,« piše na spletnem slovarju Fran.

Lukas Wörle in Aleš Česen po preplezani prvenstveni smeri na zahodni strani še neosvojenega šesttisočaka Cherireen Sar (6224 m) v Karakorumu. FOTO: Aleš Česen
Lukas Wörle in Aleš Česen po preplezani prvenstveni smeri na zahodni strani še neosvojenega šesttisočaka Cherireen Sar (6224 m) v Karakorumu. FOTO: Aleš Česen

Smer sta ocenila z zahtevnostjo D po francoski lestvici, poimenovala pa sta jo šaljivo – Chicken Hunt. »V baznem taboru smo pogrešali sveže piščančje meso. Na aklimatizacijski turi sva opazila gorske kokoši in poskušala eno ujeti. Najbrž ni treba posebej razlagati, da je bil lov daleč od uspešnega,« je Česen pojasnil izvor imena.

Kranjčan, ki je bil najuspešnejši slovenski alpinist v letih 2017, 2018 in 2024, je dodal, da so bile vremenske napovedi povsem neuporabne: »Oblaki in padavine so se krojili po svoje. Imela sva srečo, da je bila gora visoka ‘le’ dobrih 6000 metrov, zato je bil dovolj že en dan lepega vremena.«

Vzpon je še toliko bolj poseben, ker sta morala odpravo prvotno prestaviti. V začetku aprila si Česen je namreč zlomil gleženj, a je po uspešnem okrevanju s partnerjem dva meseca kasneje uresničil nov vrhunski podvig slovenskega alpinizma.

Več iz te teme:

Aleš Česen gore alpinist alpinizem hribi odprava Pakistan karakorum

