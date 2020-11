Slovenski šport žaluje, umrl je Miro

Prejel številna najvišja priznanja na področju športa

V 88. letu starosti je umrl, športnik, športni delavec, štirikratni svetovni in trikratni evropski prvak v kegljanju, so sporočili iz Športne zveze Ljutomer. Steržaj je tudi prejemnik Bloudkove plakete za tekmovalne dosežke v kegljanju (prva podelitev Bloudkovih priznanj leta 1965), prejemnik Bloudkove nagrade za tekmovalne dosežke v kegljanju leta 1968, prvi predsednik Športne zveze Ljutomer, častni predsednik Športne zveze Ljutomer in častni občan Občine Ljutomer. Športno pot je začel, ko je prišel v Ljutomer. Leta 1955 se je uvrstil v kegljaško reprezentanco Jugoslavije in bil član izbrane vrste polnih 30 let.Na največjih tekmovanjih je Steržaj osvojil 16 medalj, od tega 12 na svetovnih in štiri na evropskih prvenstvih. Na slovenskih in jugoslovanskih posamičnih prvenstvih je osvojil 26 medalj, od tega 15 zlatih, osem srebrnih in tri bronaste. V karieri je skupno nabral 500 pokalov in medalj.V bogati karieri je dosegel tudi tri svetovne rekorde, sedemkrat je bil razglašen za najboljšega kegljača, leta 1978 pa je bil izbran za športnika desetletja v takratni Jugoslaviji. Tekmoval je za kegljaška kluba Branik in Radenska.Leta 2000 ga je Športna zveza Ljutomer izbrala za športnika stoletja. Občina Ljutomer ga je leta 2003 imenovala za častnega občana. Od leta 2012 je uvrščen v hram slovenskih športnih junakov v Ljubljani.Leta 2015 je bil Steržaj za več kot 60-letno delo na področju športa imenovan za častnega predsednika Športne zveze Ljutomer. Prejel je številna najvišja priznanja na področju športa, vedno pa je našel čas za ustvarjalno delo v kulturnem in političnem življenju, v poklicnem življenju pa je bil direktor podjetja Mlekopromet Ljutomer.