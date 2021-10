Slovenski šport je na pravi poti

Leto 2021 prinaša več jubilejev slovenskega športa, današnji je poseben. Natančno pred tridesetimi leti so v Štihovi dvorani Cankarjevega doma podpisali slovensko olimpijsko listino in tlakovali pot poznejšemu polnopravnemu članstvu Slovenije v MOK.

Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) Bogdanom Gabrovcem. Gabrovec je izkušen športni funkcionar, ki pozna delovanje tako v klubu in športni zvezi, naslednje leto bo sklenil osem let delovanja na čelu OKS. Gotovo je pravi sogovornik ob današnjem jubileju.

»To je lepa obletnica. Pomeni nadaljevanje vsega, kar je slovenski šport ustvarjal in gradil pod skupno zastavo prejšnjih držav. Vemo, da smo bili v Jugoslaviji uspešni v nekaterih kolektivnih in tudi zimskih športih, navsezadnje je iz smučarskega športa nastala Fundacija za šport kot naslednica akcije Podarim-Dobim,« je prepričan Gabrovec, ki izpostavlja prve izzive.

»Treba se je bilo postaviti na lastne noge v mednarodni konkurenci, kar nam je hitro uspelo, čemur je botrovala tudi športna aktivnost Slovencev, ki so bili na vseh tekmovanjih pozitivni in gradili dobre odnose z drugimi v Evropi. Hitro smo zgradili temelje za nadaljnjo rast in razvoj športa tudi z združitvijo OKS in ZŠZ v eno zvezo, ki je sprva resda premalo povezovalno gradila šport,« je dodal.

Prišel je kot vajenec

V tem stoletju je sodil med tesne zaveznike dolgoletnega predsednika OKS Janeza Kocijančiča, ki je bil na čelu organizacije do leta 2014. »Ko sem leta 2002 na Janezovo povabilo prvič prestopil prag OKS, sem bil vajenec v prvem letniku šole, čakalo me je učenje. Nisem želel biti le član izvršnega odbora kot predstavnik ene od tedaj že profiliranih zvez (Judo zveze Slovenije op. a.), zanimala me je vsebina. Janez je bil dober učitelj, okrog sebe je zbral pozitivne ljudi, ki so imeli šport najprej radi. Ves ta čas so bile funkcije volonterske in tako bo ostalo, upam, do konca mojega mandata,« je pojasnil mojster juda, ki upa, da bo vodenje OKS-ZŠZ od 16. decembra 2022 takšno, da bodo neizvedene vsebinske dejavnosti uresničene, dobre pa bodo nadgradili.

»Za to moramo imeti na vodilnih položajih predsednika in kadre, ki ne bodo dajali prednosti lastnemu egu, ampak bodo delali v korist športa. Če bo volilno telo prepoznalo, kdo so ljudje, ki bodo še bolj kolektivno kot doslej vodili zadevo, potem smo na pravi poti, do leta 2023 realno načrtujemo dvig javnega financiranja na 100 evrov letno na prebivalca. Če bi se zgodil zasuk v drugo smer, bi bili že srednjeročno ogroženi vrhunski rezultati in množičnost ne bi bila več prioritetna, prav s širino pa lahko kaj opravimo v profesionalnem športu – razen redkih izjem, ki se ne morejo ponavljati v nedogled. Naš bazen je majhen,« je prepričan.

V zadnjem času je možno v medijih zaznati več imen kandidatov za njegovega naslednika, četudi bodo volitve šele čez dobro leto dni. »Za razsoden razmislek o posameznikih, ki bodo kandidirali, imamo še dovolj časa. Želim si, da ne pregrevamo ozračja na način, kot se v zadnjem času dogaja v določenih medijih, kjer se trudijo športno javnost deliti na pripadnike različnih kandidatov,« je dodal Gabrovec.