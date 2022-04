Slovenski skakalni junak po koncu sezone skočil tudi na polje in v studio

Kar je Žiga Jelar po vseh težavah, ki jih je imel lansko jesen, dosegel minulo zimo, meji na čudež. Koronavirus ga je namreč konec oktobra z izjemno visoko vročino (nad 40˚C) položil v posteljo za 11 dni in ga kar za 43 dni oddaljil od skakalnic. Na njih je potem izvlekel veliko več, kot si je lahko predstavljal. Zato je v Planici, kjer je visoko v zrak dvignil mali kristalni globus za skupno zmago v posebni razvrstitvi smučarskih poletov, živel svoje sanje.

Čeprav je 24-letni smučarski skakalec iz Spodnje Besnice pri Kranju svoje najboljše nastope prikazal v zadnjih dveh tednih (v Oberstdorfu je najprej z 2. mestom izenačil dosežek svoje kariere, slab teden pozneje pa je v Planici prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu), je tudi njemu po velikem finalu na letalnici bratov Gorišek vidno odleglo. »Kar zadeva rezultate, se je morda sezona zame res prehitro končala, a na koncu sem bil tudi sam že izmozgan. Zadnji tedni so bili tudi zame izjemno naporni, veliko sem potoval, bil sem na Finskem, Norveškem in v ZDA. Za moje telo je bilo to po prebolelem covidu-19 še toliko bolj utrujajoče,« je priznal Jelar, ki se je znal kljub utrujenosti dobro zbrati, ko je bilo to potrebno. »In ker se nisem pustil motiti, imam zdaj ta mali kristalni globus.«

Izjemno hvaležen Darjanu Spudiču

Da pred Oberstdorfom ni dobil priložnosti za nastop na vikersundskem svetovnem prvenstvu v poletih, je bilo zanj boleče. »Ni mi bilo niti vseeno, ko se nisem uvrstil v ekipo za Peking. Vemo namreč, da se na olimpijskih igrah dogajajo čudeži, po kolajni pogosto poseže tudi kdo, s katerim ne računaš. Lep primer za to je bil Avstrijec Manuel Fettner, ki je na Kitajskem poletel do srebrne kolajne na srednji skakalnici in nato na veliki še do zlate moštvene lovorike. A to je zdaj preteklost. Dokazal sem, da sem iz pravega testa in da se ne ustrašim, ko dobim priložnost,« je poudaril Žiga, vesel, ker je marsikomu pokazal, da zna tudi odlično leteti. »Navsezadnje mali kristalni globus dokazuje, da sem bil najboljši letalec v sezoni,« je pristavil član kranjskega Triglava in se še posebej zahvalil svojemu kondicijskemu trenerju Darjanu Spudiču, ki je začel lansko pomlad bdeti nad njegovim kolenom. Za nameček ga je telesno tako dobro pripravil, kakor po njegovih besedah še ni bil. »Potem ko me je koronavirus močno zdelal, me je Spudič, ki so mi ga sicer priporočili prav zaradi kolena, spet vzel v svoje roke in me vnovič spravil na visoko raven. Z Darjanom sva se hitro ujela in postala zelo dobra prijatelja. Vsekakor je tudi on del moje zgodbe o uspehu,« je hvaležen Jelar.

Opravičil bi se rad profesorjem

Koleno mu na srečo ne povzroča več težav. »Ko spoznaš, da nimaš več bolečin, je občutek nepopisen. To je nekaj najlepšega! V prejšnjih dveh letih sem res zelo trpel, večino tekem sem skakal s stisnjenimi zobmi, ob koncu sem si moral pomagati celo s protibolečinskimi tabletami. Lahko mi verjamete, da to ni prijetno. Vsaka tableta namreč uniči določen del mikroobčutkov, ki so v našem športu nujno potrebni,« je pojasnil najboljši letalec minule zime, ki končuje študij menedžmenta v športu.

»Čim prej si želim oddati seminarske naloge, ki sem jih obljubil, pa jih nisem utegnil narediti. Niti dispozicije za diplomsko nalogo še nisem spisal, za kar se opravičujem profesorjem,« je razkril, preden se je odpravil na zasluženi oddih na Tenerife, ki jih sicer pozna, saj je že bil tam. »Družina mi je omogočila, da sem veliko potoval že kot otrok. Na takšen način so mi odprli vrata v svet, do drugih ljudi, kultur, ki jih zelo rad spoznavam. Zdaj zelo rad potujem – tudi zaradi športa, v otroštvu pa nad potovanji nisem bil najbolj navdušen, saj sem težko prebil že 20 minut v avtomobilu,« se je v smehu spomnil.

Ker lani ni imel veliko dopusta, si ga bo zdaj privoščil več. »Po prejšnji sezoni sem na morju preživel le en teden, letos pa bi se rad dobro odpočil od vsega skupaj,« si je zaželel Jelar, ki ga lahko vidite tudi na domačem polju aronije. Skoraj zagotovo pa se bo še to pomlad odpravil tudi v studio posnet kakšno novo pesem.