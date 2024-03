Slovenski Rocky v tekmečevih očeh videl strah

Slovenski Rocky Miran Fabjan bo 12. aprila dopolnil 39 let, a počuti se, kot da bi bil polovico mlajši. Kot je napovedal pred drevišnjim spektaklom Fight Nation Championship (FNC) v Stožicah (od 19. ure naprej), na katerem se bo predstavil v glavnem dvoboju večera, je v življenjski formi.

Potem ko se je Fabjan večino svoje športne poti dokazoval v kikboksu, tajskem boksu in obračunih po pravilih K1, se je lani preusmeril v mešane borilne športe (MMA), v katerih je v letu dni slavil tri odmevne zmage. Marca lani je na prireditvi Valhalla Fight Night (VFN) v Mariboru že v prvi minuti nokavtiral Štajerca Tadeja Dajčmana, konec oktobra je v Kopru prav tako v uvodni rundi s tehničnim nokavtom prisilil k vdaji Turka Fatiha Aktasa, na decembrskem večeru FNC v Sarajevu pa je v tretji rundi zlomil še odpor domačega zvezdnika Tomislava Spahovića.

Rocky je tako močno popravil svojo poklicno statistiko v MMA, v kateri ima ob treh zmagah tudi dva poraza. »V šport sem se vrnil zaradi otrok, vsi trije sinovi Dima (17), Ivan (10) in Dominik (7) so me želeli še enkrat videti v borbi,« je zaupal 38-letnik iz Branika pri Novi Gorici.

V stožiški kletki se bo v težki kategoriji udaril s Hrvatom Mariem Žgelo, ki se lahko pohvali s sedmimi zmagami (ob dveh porazih). A njegova statistika na Mirana ni naredila prevelikega vtisa. »Mario je resda nevaren nokavter, toda ocenjujem, da je premalo izkušen. Poleg tega sem na najinem soočenju v njegovih očeh opazil nezaupanje vase in strah. Tudi zaradi tega ne dvomim o svojem uspehu,« je samozavesten Fabjan, ki je tekmecu svetoval, da ga poskuša čim prej spraviti na tla.

»Če je pameten, me bo poskušal zrušiti. A se bom pobral in ga nokavtiral. Če pa je neumen, bo šel z menoj takoj v izmenjavo udarcev in potem bo še hitreje po njem,« se je dobro pripravil primorski težkokategornik, prepričan, da je v vseh prvinah borbe boljši od tekmeca iz Vinkovcev, ki je prav včeraj dopolnil 27 let. Fabjan je trdno odločen pokvariti njegov rojstni dan. »V zadnjem času sem neverjetno napredoval. Živim med Gorico in Puljem, kjer pri klubu Troja vadim pod vodstvom nekdanjega hrvaškega asa Zelga Galešića. Na voljo imam zares vrhunske razmere za trening,« je razkril slovenski Rocky in ponovil, da se počuti na vrhuncu svojih moči.

Tudi Jurišič in Kosednar

Po Fabjanovih besedah je FNC vodilno združenje za mešane borilne športe v tem delu Evrope. Ob njem bodo naše barve drevi v Stožicah (do srede so prodali že 5000 vstopnic) v dvobojih MMA branili še Bojan Kosednar (proti Srbu Aleksandru Jankoviću), Marko Vardjan (proti Hrvatu Ivici Truščku), Jan Berus (proti Srbu Jovanu Kandiću), Dino Suljkanović (proti Demahmetu Sinaniju iz Kosova) in Anže Vujčič (proti Bolgaru Ibraimu Mandevu). Prvič doslej bo pri nas tudi obračun z golimi pestmi – Ljubljančan Uroš Jurišič se bo pomeril z Joelsonom Nascimentom (Bra).