Slovenski prvoligaš dopolnil svoje vrste z vratarjem iz Hajduka

Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je v svoj kader dodal še enega nogometaša. Kot so sporočili iz kluba, je pogodbo do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja podpisal vratar Borna Buljan. Devetnajstletni in 195 centimetrov visoki čuvaj mreže v Ljubljano prihaja iz splitskega Hajduka.

Buljan je za člane Hajduka, s katerimi je osvojil tudi hrvaški pokal, debitiral 14. aprila lani, skupno pa je zabeležil sedem nastopov v najmočnejši hrvaški nogometni ligi.

Pred Buljanom so v zimskem prestopnem roku v Šiško prišli še Christalino Atemona, Venuste Baboula, Sandi Nuhanović, Marin Baturina in Kenan Toibibou. Odšli pa so Miguel Rodrigues, Milan Tučić in Gašper Trdin.

Spremembe tudi v Primorju

Kadrovski novici je sporočilo tudi ajdovsko Primorje, ki je drugoligašu Iliriji do konca sezone posodil Dušana Ignjatovića, pozneje pa potrdilo nov prihod. V zvezno vrsto je pripeljalo 21-letnega Hrvata Nika Raka, nazadnje člana turškega Konyaspora in člana mlajših hrvaških selekcij.

Ob Raku so rdeče-črni dres pozimi oblekli še Alvaro Uriarte, Josip Posavec, Roger Murillo in Haris Kadrić, slekli pa so ga še Goncalo Agrelos, Andrej Bogićević, Gašper Tratnik, Kevin Benkič, Semir Smajlagić in Marko Brkljača.

Bravo bo v Prvi ligi Telemach znova igral v soboto, ko bo gostil Koper, Primorje pa bo že v petek gostovalo pri Nafti.