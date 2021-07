Slovenski orkan bi odpihnil še Venezuelo

Slovenski orkan odpihnil tudi Poljsko. Silovito in neustavljivo. To sta le dva izbrana naslova iz litovskih medijev, a zgovoren dokaz o nelagodju gostiteljev olimpijskih kvalifikacij v Kaunasu. S strahom pričakujejo nedeljo, ko naj bi se domača reprezentanca na dan D pomerila z druščino Luke Dončičiusa, ki je z lahkotnima predstavama proti Angoli in Poljski očaral vse, čeprav se še zdaleč ni silil v ospredje. Hkrati pa ocenjujejo, da bo imela Litva v današnjem polfinalu s Poljsko (18.30) veliko težje delo kot Slovenija z Venezuelo (15.30).



Litva : Venezuela 76:65, Venezuela : Južna Koreja 94:80, Litva : Južna Koreja 96:57. Rezultati skupine A turnirja v Kaunasu povedo marsikaj o razmerju moči med tekmecema naših košarkarjev na poti do Tokia. Da Venezuelci ne sodijo v najvišji mednarodni razred, čeprav so se prek južnoameriške konkurence dvakrat uvrstili na olimpijske igre (1992 in 2016) in štirikrat na svetovno prvenstvo, vemo že dolgo. Prav tako ne povedo veliko imena njihovih adutov, od katerih si jih enajst služi kruh v domačih klubih, le krilni center Miguel Ruiz igra v Argentini, od koder prihaja tudi selektor Fernando Duro. Vendar še zdaleč niso moštvo, ki bi ga lahko podcenili. Slovenski košarkarji, ki so v prvih dveh kvalifikacijskih nastopih blesteli z napadalnim povprečjem 115 točk (Venezuela je dosegla 79,5 točke, Litva 86), morajo upoštevati, da venezuelska zasedba nikakor ni naivna.

Prepelič: Prihodnost je lepa

Na mundialu 2019, na katerega se Slovenija ni uvrstila, je bila 14. med 32 moštvi, povprečna starost njenih igralcev pa je 31 let. To ima svoje prednosti in slabosti, težko pa je pričakovati, da bi lahko Venezuelci dolgo sledili ostremu ritmu naše reprezentance. Krilo Jose Vargas, 49. izbranec nabora NBA 1988, ima že 38 let in je igral tudi ob zadnjem soočenju s Slovenci avgusta 2007 na pripravljalni tekmi (88:68) na Kitajskem. Takrat je dosegel 17 točk, v Kaunasu je njegovo povprečje pet točk, strelski primat v moštvu pa imata krilni center Michael Carrera in organizator igre Heissler Guillent (povp. 12,5). Pri Sloveniji šest košarkarjev dosega dvomestno število točk: v seštevku je najučinkovitejši Dončić (31 točk), v povprečju Klemen Prepelič (17), ki je izpustil uvodno tekmo z Angolo in meni: »V napadu že nekaj let nimamo težav. In če bomo v obrambi nadaljevali v podobnem slogu kot v zadnjih dvobojih, je pred nami lepa prihodnost.«



Med vrsticami je imel v mislih tudi nedeljo in dolgo pričakovani spopad z Litvo, ki v Kaunasu dobro igra pod vodstvom centrov Jonasa Valančiunasa in Domantasa Sabonisa, težko pa prikrije zadrego dirigentov. Mantas Kalnietis ima že 34 let in vse več težav s poškodbami, njegova zamenjava Rokas Jokubaitis je 14 let mlajši in nima mednarodnih izkušenj. In ne pozabimo, v Kaunasu se je zbralo šest reprezentanc, v Tokio bo odpotovala le najboljša in se za »nagrado« preizkusila v peklenski skupini C: s finalistoma zadnjega SP Španijo in Argentino ter gostiteljico OI Japonsko.

