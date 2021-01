Slovenski obračun: bo Dončićev Dallas prvič premagal Dragićev Miami?

Statistika na strani Dragiča

Ponoči ob 1. uri po slovenskem času se obeta veliki obračun slovenskih legionarjev. To bo v ligi NBA za slovenske ljubitelje košarke osrednja tekma med Dallas Mavericksin Miami HeatDragić je po zadnji zmagi Miamija proti Milwaukeeju s 119:108 dejal, da je bil po obračunu z isto ekipo v Miamiju, ko je Milwaukee zmagal s 144:97 tako močno razburjen, da ni mogel spati.A za razliko od preteklih obračunov slovenskih zvezdnikov, bo tekma brez slovenskih navijačev, ki so vselej zelo radi odpotovali v ZDA, da bi pospremili slovenski obračun.Luka Dončić je začel tretjo sezono lige NBA, veteran Goran Dragić že trinajsto. V zadnjih treh sezonah sta se njuna kluba pomerila štirikrat, prav vsakič pa so se zmage veselili košarkarji s Floride.A čeprav oba naša zvezdnika nista bila vedno v ospredju, pa so obračuni med Miamijem in Dallasom vedno pritegnili veliko pozornosti slovenske javnosti.Spomnimo se samo marca leta 2019, ko je American Airlines Areni v Miamiju bilo glasnih več kot 2000 slovenskih navijačev.