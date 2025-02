V nogometnem svetu je bolj kot strateškemu grajenju moštva januarski prestopni rok namenjen krpanju lukenj, ki so nastale zaradi poškodb ali slabe forme. V primeru Manchester Cityja drži oboje, Pep Guardiola je našel odgovore na položajih, kjer jih je najbolj potreboval in ob tem pomladil moštvo. Novinci so lastnike Cityja stali drago, a ne tako kot vodstvo Al Nassra. Jhona Durana so želeli v Londonu in Madridu, a je v zameno za rekordno odškodnino in bogato plačo izbral savdsko ligo in družbo Cristiana Ronalda. Januarja so mošnjiček razvezali katarski šejki pri PSG-ju, moledovanje in preprič...