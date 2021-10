Slovenski naslov, nato pohod v Evropo

Na svidenje Milan Mandarić, dober dan Adam Delius. Nogometnemu klubu Olimpija bo odslej poveljeval nemški poslovnež z nepremičninami in s hrvaškimi partnerji iz ozadja, med katerimi je poslovni direktor – in kot vse kaže, ključni mož zeleno-belega orkestra – Igor Barišić. Športni cilji novega predsednika so jasni: »Najprej naslov slovenskih prvakov, potem kvalifikacije za ligo prvakov, Evropa.« Mandariću ob slovesu ni bilo vseeno. V njegovem zadnjem nagovoru je bilo čutiti grenkobo, ob odhodu je bil na robu solz.

»Hvala prijateljem in tudi vsem, ki to niso. Z zadovoljstvom predajam klub Adamu Deliusu. Leto dni je bil vztrajen, prišli smo do zaključka, da je tako najbolje za vse. Dolgovi bodo poravnani. Adamu želim veliko uspehov, športnih in poslovnih. Želim si, da bi nadgradil, kar je bilo narejeno. Upam, da bo imel podporo,« je med drugim povedal Mandarić, segel v roke Deliusu in odkorakal z novinarske konference. Iz Slovenije vendarle še ne bo odšel: »Kot veste, sem vlagal v Sloveniji in moram izpeljati še nekaj poslov. Ostajam v Ljubljani, dokler jih ne bom dokončal.«



Mandarićeve uglajene manire niso izginile iz Olimpijinega vrha, tudi novi predsednik se je predstavil umirjeno, a ne tako čustveno. Le konkretne vsebine še ni bilo mogoče razbrati iz njegovih pogledov na sedanjost in prihodnost kluba. »Zahvaljujem se Mandariću, leto dni sem si prizadeval za prevzem Olimpije, zaljubil sem se v Ljubljano,« so bile prve besede oboževalca fussballa, kot se je predstavil. Ni skrival, da je pred njim le en cilj. »Državno prvenstvo! Druge naslove bomo osvajali postopoma, Olimpija mora biti prepoznavna in čim boljša tudi v Evropi. Toda kluba ne vodi samo predsednik, ampak cela ekipa sodelavcev. Predstavili jih bomo v naslednjih dneh, saj še oblikujemo vodstveno zasedbo,« je razkrival Delius in polaskal, da želi imeti Olimpijo, ki bo v Sloveniji blagovna znamka št. 1, ki bo imela najboljše mlade slovenske igralce in bo zanje odskočna deska za Evropo: »Ne gre vse od danes na jutri, toda vse bomo poskušali dati od sebe. Tudi finančno. Pot bo težka, tekmeci imajo iste cilje, naj zmaga boljši.«

Skender je največji trenerski talent

Novi upravljavci niso povsem pripravljeni skočili na Olimpijino barko, ki bo, kot kaže, šele spomladi v šampionski formi. »Vse se je hitro odvijalo. Zato nas najprej čaka temeljita analiza vsega, od športnega dela moštva do organizacijskega,« je pojasnil predsednik in se dotaknil izbire trenerja. »Skender je največji trenerski talent v Evropi. Toda nisem ga izbral jaz, o tem odločamo s sodelavci,« je bil odkrit Delius, a ni razkril finančnih podrobnosti. Zagotovil je, da bodo vložili denar, ko bodo izpeljali podroben »forenzični« pregled.

»Ni kluba brez lastne akademije in njena vzpostavitev bo ena od prvih naložb. Želim si, da bi Olimpija vrnila navijače na stadion, da bo igrala privlačno in sodobno. Vse navijače vabim na pokalno tekmo proti Kopru. Vstop bo prost,« je Delius poskušal strniti vsebino.