Slovenski kapetan iskreno: Lansko poletje smo zvestim navijačem ostali marsikaj dolžni

Pripravite se. Letošnja avgust in september utegneta biti izredno vroča. Od 25. avgusta do 10. septembra bo namreč potekalo svetovno prvenstvo v košarki, na katerem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca. Upajmo, da bo slabši rezultat na zadnjem evropskem prvenstvu naše fante podžgal in bodo letos ponovno navdušili. Da lahko, so v zadnjih letih že večkrat dokazali. Danes se je izvedelo, da se bo naša reprezentanca v predtekmovalni skupini svetovnega prvenstva pomerila z reprezentancami Venezuele, Gruzije in Zelenortskih otokov. Če bo na teh tekmah uspešna, se bo nato pomerila z najboljšima ekipama iz skupine E, v kateri so Nemčija, Finska, Avstralija in Japonska. Tekmi z reprezentancama iz skupine E bosta zagotovo izredno zahtevni, saj nobena ekipa iz te skupine ni slaba.

Iz slovenskega tabora so prišli prvi odzivi na žreb, ki jih je na svoji spletni strani objavila Košarkarska zveza Slovenije. Selektor Aleksander Sekulić se zaveda, da Slovenijo v nadaljevalni skupini čakajo zahtevnejši tekmeci, kot jo v predtekmovalni. »Ples kroglic nam je namenil precej zanimivo skupino. Resda po imenih ni tako zelo atraktivna, kar pa je za začetek prvenstva lahko zelo koristno. So pa reprezentance iz skupine, s katero se križamo, že bolj zahteven tekmec. Tako nas v lovu na četrtfinale čaka kar zahtevno delo,« je povedal po žrebu. Sekulić je Slovenijo v vlogi selektorja doslej vodil na dveh velikih tekmovanjih, na evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah.

Dolgoletni reprezentant in njen trenutni kapetan, Edo Murić, se zaveda, da reprezentanca na lanskem prvenstvu ni dosegla rezultata, kakršnega so si slovenski navijači želeli in pričakovali. »Kot smo v preteklih letih že večkrat poudarili, se s tekmeci ne smemo preveč obremenjevati. Razmišljati moramo zgolj o lastni igri ter se prvenstva lotiti korak po koraku, tekmo po tekmi. Lansko poletje smo zvestim navijačem ostali marsikaj dolžni in naša naloga ter obveza bo, da na igrišču pokažemo pravi obraz. Vsekakor si želim, da se poleti zberemo zdravi in v najboljši možni zasedbi. Soigralcem želim uspešen zaključek klubske sezone, jim privoščim nekaj zasluženega oddiha, nato pa že komaj čakam, da začnemo priprave na košarkarski spektakel,« je povedal po današnjem plesu kroglic.

Slovenski ostrostrelec Klemen Prepelič, ki lahko na vsaki tekmi eksplodira in nasprotniku nasuje serijo trojk, je bil po žrebu zelo zgovoren. »Na prvi pogled nam je žreb namenil dokaj ugodno skupino. Nasprotnike večinoma poznamo. Z Gruzijo smo se večkrat pomerili in vemo, da imajo izkušene nosilce z nekaj odličnimi mladimi igralci, ki so njihova svetla prihodnost. Z Venezuelo smo se srečali na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu in veljajo za zelo neugodno ekipo, ki igra hitro košarko. Nato so tu še Zelenortski otoki z dobrim prijateljem Edyjem Tavaresom, ki so novinci na prvenstvu in znajo biti nepredvidljivi. Verjamem, da smo na papirju najmočnejša reprezentanca v skupini in bomo to morali pokazati na parketu. Z enim očesom bomo razumljivo spremljali tudi razplet v skupini E, ki je zame osebno ob skupini H prav gotovo skupina smrti. Najbolj pomembno bo, da na prvenstvo pridemo dobro pripravljeni. Da klubsko sezono končamo v dobrem ritmu in brez poškodb, nato pa pokažemo pravi obraz na prvenstvu, ki bo za vse nas sigurno lepa priložnost.«

Prepelič je že nekaj let eden izmed ključnih igralcev naše reprezentance. FOTO: Thilo Schmuelgen Reuters

Na svetovnem prvenstvu lahko pričakujemo slovenskega superzvezdnika Luko Dončića ter Vlatka Čančarja, ki v dresu reprezentance velikokrat dokaže, da bi moral v ZDA dobiti več priložnosti. Ali bo na prvenstvu zaigral tudi ljubljenec slovenskih src, zlati kapetan Goran Dragić, ta hip še ni znano. Kako lepo bi bilo, če bi se dokončno poslovil od reprezentance po tem prvenstvu - z medaljo okrog vratu.